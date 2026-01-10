Itt a Mazda új crossovere, már be is árazták Magyarországon!

Ahogy leleplezték, máris kiderült, mennyiért lehet hazánkban megvásárolni a Mazda új szabadidő-autóját, a CX-6e-t. Íme a legfontosabb részletek és a pontos összegek!
Európában is bemutatkozott a Mazda legújabb szabadidő-autója, amely ahogyan arra előzetesen számítani lehetett a CX-6e nevet kapta. A típust Kínában is forgalmazzák EZ-60 néven, műszaki alapjait tekintve pedig lényegében a Changan Deepal S07 átemblémázott változata.
Persze nem klasszikus emblémacseréről van szó, a Mazda a 6e-hez hasonlóan ismét kitett magáért. A formaterv az Arata koncepcióautón látottakat idézi, de a frontrészen végigfutó LED-csík a már említett villany-szedánról is ismerős lehet.
Igazán az utastérben tűnik ki, hogy valójában egy kínai modellről van szó, mivel mindent leural a hatalmas kijelző. A kétküllős kormány mellett egy 26 colos érintőképernyő található, amely az utasoldali ülés elé is átnyúlik. Emellett az ajtópanelekben is lehet opcionálisan két képernyő, amelyek a külső visszapillantókat hivatottak helyettesíteni, viszont ezek csupán opcionálisak. Digitális műszeregység nincs is, HUD viszont igen, így a legfontosabb információk továbbra is ott lesznek a kormány mögött.
Egyelőre a Mazda Európába nem hozza el a konnektoros hibrid verziót, kizárólag tisztán elektromosként lesz kapható a CX-6e. A hajtás kizárólag a hátsó tengelyen történik egy 255 lóerős villanymotor segítségével, amelynek maximális nyomatéka 290 newtonméter. A 78 kilowattórás LFP akkumulátor legfeljebb 195 kilowattal tölthető, a megfelelő oszlopon 24 perc alatt felpumpálható 10-ről 80 százalékra. A WLTP ciklus alapján a hatótáv legfeljebb 484 kilométer lehet.
A márka magyarországi konfigurátorában már meg is jelent az újdonság. Jelenleg Takumi és Takumi Plus felszereltségekkel rendelhető. Előbbi listaára 19 218 800 forint, míg a másik verzióért legalább 20 378 800 forintot kell letenni az asztalra. Ezt az összeget jelenleg csak a fényezéssel lehet feljebb tornázni, de a legdrágább piros árnyalat is "csak" 400 ezer forint, míg a többi alternatíva 270-340 ezer forint között mozog.