Itt az idei év eddigi legnagyobb üzemanyagár-emelése! Mindkét típus drágul!

Pénteken a 95-ös benzin és a gázolaj ára is az idei évben eddig nem látott mértékben emelkedik

A héten harmadjára drágul legalább az egyik üzemanyag, ezúttal ráadásul mindkettő. Hogy pontosan mennyivel? Máris mutatjuk!

2026 második teljes hetében eddig kétszer emelték legalább az egyik üzemanyag árát, ennek eredményeképp csütörtök délelőtt mindkét típus 3-3 forinttal kerül többe, mint hétfőn. A számok nyelvére mindezt lefordítva: a 95-ös benzin átlagára 559, míg a gázolajé 571 forint körül mozog - derül ki a Holtankoljak.hu friss kalkulációjából. A portál értesülései szerint azonban ez nem sokáig marad így, mivel péntektől előbbi nagykereskedelmi ára bruttó 5, míg utóbbié 6 forinttal kerül majd többe. Vagyis ha a töltőállomások a hét korábbi szakaszához hasonlóan a kiskereskedelemben is egy az egyben érvényesítik a drágulást, úgy a 95-ös benzin literje 664 lehet, míg a gázolaj 577 forintra kúszhat fel.

