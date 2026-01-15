Itt az idei év eddigi legnagyobb üzemanyagár-emelése! Mindkét típus drágul!

2026 második teljes hetében eddig kétszer emelték legalább az egyik üzemanyag árát, ennek eredményeképp csütörtök délelőtt mindkét típus 3-3 forinttal kerül többe, mint hétfőn. A számok nyelvére mindezt lefordítva: a 95-ös benzin átlagára 559, míg a gázolajé 571 forint körül mozog - derül ki a Holtankoljak.hu friss kalkulációjából. A portál értesülései szerint azonban ez nem sokáig marad így, mivel péntektől előbbi nagykereskedelmi ára bruttó 5, míg utóbbié 6 forinttal kerül majd többe. Vagyis ha a töltőállomások a hét korábbi szakaszához hasonlóan a kiskereskedelemben is egy az egyben érvényesítik a drágulást, úgy a 95-ös benzin literje 664 lehet, míg a gázolaj 577 forintra kúszhat fel.