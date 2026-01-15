Itthon a BMW lett a legnépszerűbb prémium márka

A BMW márka 2025-ben 7 052 darab új autót értékesített Magyarországon, ami 21,9%-os éves növekedést jelent, és egyben történelmi rekord: a BMW először lépte át a 7 000 darabos értékesítési határt hazánkban. A BMW ezzel tovább erősítette vezető szerepét a prémium szegmensben, amelyet 2023 óta megszakítás nélkül vezet. A márka piaci részesedése 2025-ben 34,1%-ra nőtt, szemben a 2024-es 29,4%-kal, vagyis évről évre egyre nagyobb előnnyel áll a szegmens élén. A magyarországi eredmények nemzetközi összevetésben is figyelemre méltók: míg a BMW márka globálisan megőrizte pozícióját, itthon jelentős mértékben nyert teret. A BMW modellranglista élén 2025-ben a az X1/iX1 végzett 976 darabos eredménnyel, amelyet a 4-es sorozat 871, az X5-ös 797, az 5-ös sorozat 771, valamint az X3/iX3 széria 691 darabos értékesítéssel követett.A BMW és a MINI tisztán elektromos modelljeiből 2025-ben 1270 darabot értékesítettek Magyarországon, ami 59%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A BMW plug-in hibrid modellek értékesítése 1058 darabot tett ki, ami 12%-os éves bővülést jelentett. A tisztán elektromos és plug-in hibrid BMW és MINI modellek együttes értékesítése 2 328 darabot ért el, ami több mint 33%-os növekedést jelent 2024-hez viszonyítva.A BMW tisztán elektromos modelljei közül 2025-ben az iX1 bizonyult a legnépszerűbbnek 493 darabos értékesítéssel. A modell a hazai BMW BEV értékesítések 38,8%-át adta, miközben volumene 344%-kal nőtt egy év alatt. A második helyen az i4 végzett 173 darabbal, míg a harmadik legkeresettebb tisztán elektromos BMW az i5 lett 125 darabos eredménnyel. Jelentős növekedést mutatott az iX2 is, amelynek értékesítése 195%-kal emelkedett, összesen 124 darabra. A BMW márka a teljes elektromos újautó piacon bronzérmes helyezést ért el, messze megelőzve tradicionális prémium riválisait. A plug-in hibrid BMW modellek közül 2025-ben az 5-ös sorozat végzett az élen 329 darabos értékesítéssel, amelyet az X5 (199 db) és az X3 (175 db) követ.2025 első 11 hónapjában 1170 darab BMW M és M Performance modell talált gazdára Magyarországon, ami 21%-os növekedést jelent a megelőző év hasonló időszakához képest. A legtöbb vásárló az M3 család mellett döntött (215 db), de az M4 is igen népszerű volt (197 db), míg az új M5 és M5 Touring is sikeres piaci startot vett, 130 darabbal.A MINI márka 2025-ben szintén minden eddiginél erősebb évet zárt Magyarországon. Összesen 680 darab MINI modell került forgalomba, ami 38,8%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és egyben értékesítési rekord a márka hazai történetében. A modellpalettán belül 2025-ben a Countryman bizonyult a legnépszerűbbnek 317 darabos értékesítéssel, ezt követte a MINI Cooper 292, valamint az Aceman 69 darabbal. A MINI vásárlók közel 24%-a tisztán elektromos modellt választott az év során.Forrás: BMW