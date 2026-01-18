Kipróbáltuk az itthon kapható legnagyobb Chery modellt!

Jelenleg a Tiggo 9-es számít a Chery magyarországi kínálatában a csúcsmodellnek. De vajon méltó erre a címre? Milyen vele közlekedni? Máris mutatjuk!
Komolyan rárúgta az ajtót a magyar újautó-piacra a Chery, hiszen rövid időn belül három márkával is megjelentek a hazai kínálatban, ám ezúttal maradjunk csak az "anyahajónál". A vállalat névadó márkája múlt év augusztusában mutatkozott be hivatalosan hazánkban a Tiggo 7 és Tiggo 8 modellekkel, ezt követően csatlakozott a modellpalettához november végén a Tiggo 9, amely jelenleg a Chery csúcsmodellje itthon. Ennek megfelelően ez a legnagyobb - 4,81 méter hosszú - ugyanakkor a Tiggo 8-hoz képest nem sokkal igényel több helyet, hiszen 8,5 centivel hosszabb, míg a tengelytáv esetében 9 centiméter az eltérés - értelemszerűen a 9-es javára.
Dizájnban sem fedezhető fel túl nagy különbség, de ez a kevés éppen elég, hogy a Tiggo 9 prémiumautósnak hasson. A frontrészen a fényszórók alatti díszbetétben nappali LED-fények futnak, erről ismerhető fel a legkönnyebben a 9-es. A hűtőmaszk nem túl hivalkodó, az embléma sincs túlméretezve, viszont nem nehéz belelátni a hatszögletű elembe európai gyártók modelljeit.
Oldalról egy hatalmasnak tűnő, robusztus SUV képe rajzolódik ki, amin nehéz bármiféle egyedi ismertetőjegyet találni. A 8-ashoz képest a C-oszlop mögött található üvegfelületet jobban elnyújtották, valószínűleg kupésabb összhatást remélve, de inkább a hátsó utasok fognak ennek örülni, hiszen így a harmadik üléssorba is több fény jut. Ezzel pedig azt is elárultam, hogy a két modellben az ülések száma is közös, mindkettő 7 személy befogadására alkalmas.
Hátul embléma helyett felirat árulkodik a márka nevéről, amit szintén a prémium imázsépítésre szoktak használni a gyártók, de nem spórolták le a hajtáslánc megjelölését sem, ami itthon kizárólag PHEV lehet. Hátul egy nagy egybefüggő lámpatest található, amelynek grafikája elegáns, nem hivalkodó.
Nagy különbséget az utastér sem rejt, legalábbis ami a gombokat és a képernyőket illeti. A Tiggo 9-ben a háromküllős kormány mögött 10,25 colos digitális műszeregység található, felette a HUD segít a szemeket az úton tartani, középen pedig a hatalmas 15,6 colos multimédiás érintőképernyő uralja a műszerfalat.
A digitális műszeregység a legfontosabb adatokat folyamatosan a sofőr előtt tartja, ellenben a testreszabhatóságra nincs túl sok opció. Érzésem szerint ide egy kisebb képernyő bőven elegendő lenne, de az utólagos frissítések korában úgy vélem, később feltöltik tartalommal a jelenleg többségében üresen hagyott felületet. Persze a 10,25 colos kijelzőnek nem éreztem hátrányát a menetpróba során, mivel például az elektromos hatótáv viszonylag kicsiben olvasható a bal alsó sarokban, más információért viszont nem szükséges lenézni, mivel a HUD-on tökéletesen olvasható.
Mellette a már említett 15,6 colos érintőképernyő, amelyre indokolatlanul sok feladatot bíztak. Mind közül talán a külső visszapillantó tükrök állítása a legbosszantóbb. Ennek a funkciónak nincs fizikai gombja a szokott helyén - többségében az ajtópanelen - helyette menüből kell kiválasztani a funkciót, majd a kormányon lévő gombokkal második lépésben beállítani. Teljesen felesleges bonyolítása a kezelhetőségnek. A klíma is innen vezérelhető, de szerencsére a szoftver rendkívül gyors. Emellett ki kell emelnem a telefontükrözést is. Természetesen vezeték nélkül történik a csatlakozás, de az átlagos 10-15 másodperchez képest a Tiggo 9-ben a beszállástól számítva néhány szekundumon belül életre kelt a rendszer. Szintén piros pont, hogy a vezeték nélküli töltőpadot könnyen elérhető helyre tették, amely 50 wattal tölt.
A Tiggo 9 a hátul utazókat is kényezteti, a második üléssorba is jutott ülésfűtés, sőt még hűtés is, az ajtópanelekben pedig árnyékolót is elrejtettek.
A csomagtér teljes kapacitását a menetpróbán nem igazán sikerült kihasználni, bár ebből a szempontból erős induló a Tiggo 9. Amennyiben két üléssor elegendő, úgy 819 literrel lehet gazdálkodni (7 személy esetén 143 literrel), de a teljes kapacitás 2065 liter, amennyiben legfeljebb ketten ülnek az autóban.
Chery plug-in hibrid lévén ezúttal is egy összetett hajtásrendszerről van szó. A modell szívét 1,5 literes, négyhengeres, turbós benzinmotor adja, amely önmagában 143 lóerőre és 215 newtonméterre képes. Ehhez társul 3 villanymotor, amelyek együttesen 460 lóerőt és 295 newtonméter nyomatékot képesek kipréselni magukból. Ugyanakkor a hajtáslánc összteljesítménye 428 lóerő. A képletet a 34,46 kilowattórás NCM (nikkel-kobalt-mangán) nagyfeszültségű akkumulátor teszi teljessé. Tisztán elektromosan elméletileg 140 kilométert képes megtenni a 2,2 tonnás SUV, míg kombinált üzemben akár 1050 kilométer sem elképzelhetetlen.
A téli időjárás értelemszerűen nem kedvezett a hatótávnak, így a menetpróbán valahol 60-70 kilométer között futott tisztán elektromos üzemmódban. Ezt még a digitális műszeregységet bogarászva is nehéz megmondani, mivel a szabvánnyal ellentétben csupán az utolsó 50 kilométert tartja számon a szoftver.
A hajtáslánc villanyos részének köszönhetően a elképesztő rajtot képes produkálni az autó. Bár az 5,4 másodperces 0-100 km/órás sprint csábító, a 6,8 literes átlagfogyasztás még inkább, miközben főként az energiatakarékos üzemmódban használtuk a Budapest belvárosát, valamint az Etyek körüli országutakat magában foglaló menetpróbán. A futómű a kínaiakra jellemző módon lágy hangolást kapott, szépen kimozogja az úthibákat, és szerencsére egy indokolatlanul nagy felnivel és "kényelmetlenül" peres gumikkal sem rontották el az összhatást. A kormánymű steril, kevés visszajelzést ad, de összességében pontos.
Ha valaki Tiggo 9-esben gondolkodik, jelenleg nem kell sokat vacakolnia a konfigurátorban. Kizárólag hétülésesként, konnektoros hibrid hajtáslánccal, Luxury felszereltséggel rendelhető, az alap 19 990 000 forintos vételár helyett most 18 990 000 forintért. Az egyetlen extra opció a fényezés, amely a feketét leszámítva további 200 ezer forint. Viszont nincs valami hatalmas színkínálat: zöld, szürke, vagy fehér kérhető. Végül fontos még megemlíteni, hogy minden vásárló 7 év/ 150 ezer kilométer általános jótállást kap az autójára.