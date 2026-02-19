Lényegesen olcsóbb alapváltozatot kapott a BYD Seal

Az új színek mellett egy pofátlanul olcsó felszereltségi szinttel is bővült a BYD Seal kínálat!

Megújult a BYD Seal szedán, és tovább bővül a modellcsalád kínálata: Íme a Seal Comfort, amely az eddigi legolcsóbb tisztán elektromos szedán a kínai gyártótól.

A Seal Comfort kedvező árazásának kulcsa a 61,4 kWh kapacitású akkumulátor a drágább modellekben elérhető 82,5 kilowattórás egység helyett. Ezzel az akkuval 460 kilométeres WLTP kombinált hatótávra képes, a 110 kilowattos DC gyorstöltési teljesítménnyel az akkumulátor töltöttsége 10-ről 80 százalékra mindössze 37 perc alatt növelhető, otthonra pedig ott a 11 kilowattos fedélzeti AC töltő. A Comfort kivitel utasterében műbőr borítású ülések kaptak helyet, amelyek a magasabb felszereltségi szinteken elérhető bőrülésekhez hasonlóan fekete, valamint Tahiti Blue világoskék árnyalatban is rendelhetők. A Seal Comfort ajánlott bruttó kedvezményes listaára 15 990 000 forint, amellyel a modell az elektromos szedánok szegmensében a legolcsóbb opciók közé került. A Seal megjelenése is frissült: mindhárom felszereltségi szinthez új külső színek válnak elérhetővé, köztük a karakteres Ruby Red névre keresztelt vörös és az elegáns Levander Grey néven elérhető világos lila, amelyek a gyártó elképzelése szerint a modell sportos, prémium karakterét erősítik tovább.

