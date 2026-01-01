Létravázas pickup, ami vizet termel mosakodáshoz, mosogatáshoz

A koncepció alapja a TNGA-F létraváz (ez a Tundra, Tacoma, Sequoia és a nálunk is kapható Land Cruiser alváza), ám ami ráépült, az minden, csak nem hagyományos. A Toyota csapata ezúttal hidrogén üzemanyagcellás rendszert és elektromos hajtást kombinált, így a jármű egyszerre élvezi az elektromos hajtás azonnali nyomatékát és a gyors üzemanyagtöltést – persze csak ott, ahol éppen van hidrogénkút. Teljesítménye 547 lóerő, a kipufogógáz pedig tiszta víz.Az üzemanyagcella működése során a hidrogén és az oxigén reakciójából elektromos energia és víz keletkezik. Előbbi hajtja a kerekeket, utóbbi normál esetben a talajra csöpög. A Toyota szakemberei azonban ezt sem hagyják veszni: egy különleges rendszer összegyűjti és megszűri ezt a vizet, amely így alkalmas tisztálkodásra, mosogatásra a vadonban. Igaz, hogy nem ivóvíz tisztaságú, de egy többnapos túrán minden liter víz sokat számít.A hajtáslánc lelke a második generációs hidrogén üzemanyag-cella, amelyet három, a vázban elhelyezett tartály lát el összesen hat kilogramm hidrogénnel. Ezt egészíti ki a 25 kWh-s lítium-ion akkumulátor, amely a két villanymotort táplálja: elől van a nagyobb teljesítményű egység, hátul pedig egy kisebb villanymotor került a tengelyre. Az összkerékhajtás, az elektronikus differenciálzárak révén a Tacoma H2-Overlander nemcsak papíron alkalmas terepezésre.A futómű és az alváz is ehhez méltó. Hosszú rugóutak, megerősített lengéscsillapítók, nagyobb fékek és 35 colos terepgumik gondoskodnak arról, hogy ez a technológiai bravúr ne csak kiállítási tárgy legyen. A hűtőrendszert kifejezetten a hidrogénes és elektromos komponensek igényeihez hangolták, így a rendszer nagy terhelés mellett is stabil. A jármű filozófiájához komoly használati érték tartozik. A Tacoma H2-Overlander 15 kW-os teljesítménnyel képes külső eszközöket árammal táplálni – ez bőven elegendő egy teljes off-grid tábor energiaellátásához, vagy akár két elektromos jármű egyidejű töltéséhez.A projekt különlegességéhez tartozik az is, ahogy megszületett. Egy eredetileg belső égésű motoros pickupot alakítottak át néhány hónap alatt teljes értékű, hidrogén üzemanyag-cellás járművé. Digitális tervezés, gyors prototípusgyártás és a több helyszínen dolgozó mérnökcsapatok precíz együttműködése kellett ahhoz, hogy mindez megvalósuljon.