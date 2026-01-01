Létravázas pickup, ami vizet termel mosakodáshoz, mosogatáshoz

A koncepció alapja a TNGA-F létraváz (ez a Tundra, Tacoma, Sequoia és a nálunk is kapható Land Cruiser alváza), ám ami ráépült, az minden, csak nem hagyományos. A Toyota csapata ezúttal hidrogén üzemanyagcellás rendszert és elektromos hajtást kombinált, így a jármű egyszerre élvezi az elektromos hajtás azonnali nyomatékát és a gyors üzemanyagtöltést – persze csak ott, ahol éppen van hidrogénkút. Teljesítménye 547 lóerő, a kipufogógáz pedig tiszta víz.
Az üzemanyagcella működése során a hidrogén és az oxigén reakciójából elektromos energia és víz keletkezik. Előbbi hajtja a kerekeket, utóbbi normál esetben a talajra csöpög. A Toyota szakemberei azonban ezt sem hagyják veszni: egy különleges rendszer összegyűjti és megszűri ezt a vizet, amely így alkalmas tisztálkodásra, mosogatásra a vadonban. Igaz, hogy nem ivóvíz tisztaságú, de egy többnapos túrán minden liter víz sokat számít.
A hajtáslánc lelke a második generációs hidrogén üzemanyag-cella, amelyet három, a vázban elhelyezett tartály lát el összesen hat kilogramm hidrogénnel. Ezt egészíti ki a 25 kWh-s lítium-ion akkumulátor, amely a két villanymotort táplálja: elől van a nagyobb teljesítményű egység, hátul pedig egy kisebb villanymotor került a tengelyre. Az összkerékhajtás, az elektronikus differenciálzárak révén a Tacoma H2-Overlander nemcsak papíron alkalmas terepezésre.
A futómű és az alváz is ehhez méltó. Hosszú rugóutak, megerősített lengéscsillapítók, nagyobb fékek és 35 colos terepgumik gondoskodnak arról, hogy ez a technológiai bravúr ne csak kiállítási tárgy legyen. A hűtőrendszert kifejezetten a hidrogénes és elektromos komponensek igényeihez hangolták, így a rendszer nagy terhelés mellett is stabil. A jármű filozófiájához komoly használati érték tartozik. A Tacoma H2-Overlander 15 kW-os teljesítménnyel képes külső eszközöket árammal táplálni – ez bőven elegendő egy teljes off-grid tábor energiaellátásához, vagy akár két elektromos jármű egyidejű töltéséhez.
A projekt különlegességéhez tartozik az is, ahogy megszületett. Egy eredetileg belső égésű motoros pickupot alakítottak át néhány hónap alatt teljes értékű, hidrogén üzemanyag-cellás járművé. Digitális tervezés, gyors prototípusgyártás és a több helyszínen dolgozó mérnökcsapatok precíz együttműködése kellett ahhoz, hogy mindez megvalósuljon.