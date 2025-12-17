Már Magyarországon is kapható a Dacia frissített crossovere! Ennyit kérnek érte!

Beárazták itthon a ráncfelvarrott Dacia Sandero Stepwayt, íme az ára!

Gorzás Gergő

A "sima" Sandero mellett a Stepway árlistáját is közzétette a Dacia. Mutatjuk, mennyivel kell többet fizetni a terepjárósabb verzióért!

Immár hazánkban is rendelhető a frissített Dacia Sandero Stepway, amelyet még októberben leplezett le a román-francia márka. A "sima" Sanderóval ellentétben kizárólag egyféle hajtáslánccal lehet konfigurálni, amely a "TCe 110" kódnéven fut. Ebből könnyen kikövetkeztethető, hogy a rendszerteljesítmény 110 lóerő, kereken 200 newtonméteres forgatónyomatékkal. A benzinmotor ezúttal is 1,0 literes, háromhengeres, turbós egység. A Sandero Stepway végsebessége 180 km/óra, míg a 0-100 km/órás sprintje kereken 10 másodperc. A fogyasztása a Dacia szerint 5,5 l/ 100 km, vagyis papíron mindössze 1 deciliterrel "kér többet", mint az alacsonyabb hasmagasságú verzió. Bár fontos megemlíteni, túl nagy különbség nincs ebből a szempontból, hiszen a Sanderóé 16 centiméter, míg a Stepway esetében 20 centiméter. Kétféle felszereltségi szinttel érhető el hazánkban: stepway expresson, illetve stepway extreme. Előbbi az olcsóbb a 7 299 000 forintos alapárával, míg a jobban felszerelt kivitel 7 649 000 forint. Extrákból a Sanderónál is látottak érhetőek el, így többek között ehhez is rendelhető a ráncfelvarrással megjelent borostyánsárga árnyalat.

