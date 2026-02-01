Már ötmilliónál jár az eladott Mazda CX-5-ösök száma!

A Mazda Motor Corporation bejelentette, hogy a CX-5 globális összesített gyártási és értékesítési darabszáma 2025 végére elérte az ötmilliót. Ezzel a CX-5 a Mazda harmadik modellje, amely átlépi ezt a mérföldkövet, a 323 és a Mazda3 után. A Skyactiv technológiát és a Kodo – A mozgás lelke formanyelvet teljes mértékben alkalmazó Mazda modellek közül a CX-5 érte el a legrövidebb idő alatt ezt az eredményt.A CX-5 eddig több mint 100 országban és régióban került forgalomba világszerte. A modell továbbra is a Mazda meghatározó SUV-modelljeként szolgál, világszerte a vásárlók kedvelt választása. Története 2011-ben indult a Hiroshima Ujina 2. számú gyárában, majd később az Ujina 1. számú üzemben, a Hofu gyárban, valamint kínai gyártóegységekben is folytatódott. Emellett helyi összeszerelés zajlott Malajziában és Vietnámban is. Ennek eredményeként a CX-5 a Mazda jelenlegi modellkínálatának legnagyobb darabszámban értékesített modelljévé vált. Az új generációs CX-5-öt Európában 2025 júliusában mutatták be, ezt követően Észak-Amerikában és Japánban 2026 tavaszán kerül piacra.