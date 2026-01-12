Megunta a kamionos a hókotrót, fogta magát, és nekiment!

KRESZ 42. § (4): "A figyelmeztető jelzést (sárga villogó fényt) használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni."

KRESZ 42. § (5): "Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban – egymás mellett haladó – hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani."

Ahogyan a legtöbb esetben, úgy a hókotrókkal szemben elvárt magatartás kapcsán is világosan fogalmaz a KRESZ. A jogszabály 42. § (4) bekezdése vonatkozik a "magányosan" haladó munkagépekre, amelyek akár sószórást, akár hótolást végeznek, mindkét esetben ugyanaz az eljárás:Ezzel szemben a konvojban, vagy csoportosan haladó hókotrókra már teljesen más szabály vonatkozik:Utóbbi rendelkezést pedig jól láthatóan nem mindenki vette figyelembe a január eleji havazások alkalmával - legalábbis ez derül ki az MKIF által közzétett felvételekből. A videó első felében két nyerges vontató tűnik fel az M30-as autópályán haladva, amelyeknek sofőrjei megelégelték a 60 km/órás tempót (munkavégzés közben ez a hókotrók maximális sebessége), majd a leállósávban és a gyorsítósávban próbálták megelőzni a munkagépeket. Az egyik hivatásos sofőr azonban elszámolta magát, és nekiment a síkosságmentesítést végző gépjárműnek. Személyi sérülés nem történt, de a munkagépben kár keletkezett - derült ki a vállalat bejegyzéséből. Nem sokkal később - már a szemközti oldalon - néhány személyautó sofőrje sem bírta kivárni, míg megtisztítják előttük az utat. Ugyan ők nem mentek neki a munkagépeknek, de a fent említett szabályt ugyanúgy megszegték.