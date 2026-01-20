Mostantól 8 év gyári garanciát ad az Opel

A most bevezetett 8 év/100 000 kilométeres teljes körű gyári garancia kiterjed minden olyan javításra (alkatrész és munkadíj), amely anyag vagy gyártási eredetű hibára vezethető vissza. Fontos, hogy a 8 év garancia nemcsak Magyarország területén, hanem egész Európában érvényes. A szolgáltatás tehát minden európai Opel márkakereskedésben igénybe vehető valamint a teljes 8 éves időtartam alatt tartalmazza az útmenti segélyszolgáltatást (Opel Assistance Országúti Segélyszolgálat), valamint a csereautó biztosítását a megadott feltételek mellett.Természetesen lehetséges a kilométer korlát megemelése: amennyiben a gépjármű futásteljesítménye a nyolc év alatt várhatóan meghaladja a 100 ezer kilométert, akkor az autó első forgalomba helyezésétől számított 2 éven belül a tulajdonosnak lehetősége van a maximális futásteljesítményt 100 ezer kilométerről akár 200 ezerre felemelni bármely Opel Márkakereskedésben. A 8 év garanciára minden magánszemély és flottaügyfél jogosult, aki mostantól Magyarországon vásárol új Opel személygépjárművet. A 8 év garancia tulajdonosváltás esetén az új tulajdonos számára változatlan tartalommal érvényben marad, bármiféle adminisztrációs kötelezettség nélkül. Viszont a kishaszonjárművekre az Opel továbbra is 5 év vagy 200 000 km garanciát biztosít.Az Opel magyarországi igazgatója elmondta még, hogy 2025 két ellentétes előjelű félévet hozott. Az első félévben nagyon hiányzott a Frontera, mivel a Crossland már 2024-ben megszűnt, így a legnépszerűbb B-SUV kategóriában csak egy Opel modell (a Mokka) szerepelt. A Frontera júniusi bevezetése alapvetően javította az Opel versenyhelyzetét, második félévben több, mint 800 darab talált gazdára ebből a modellből. Az Opel összeladásai így 5000 darab fölött voltak, az értékesítési sorrendben a márka a 11. helyen zárt.Rosta Gergely bíztatónak látja az idei esztendőt: “Végre egész évben elérhető lesz a teljes megújult SUV modellpaletta és mellé érkezik tavasszal az új Astra is. A 8 éves gyári garancia bevezetésétől is egyértelműen az Opel pozíciójának erősödését és az eladások növekedését várjuk. Továbbra is fontos, hogy vásárlóinknak sokféle hajtásláncot kínálunk: modelltől függően elérhető benzines, dízel, hybrid, plug-in-hybrid illetve teljesen elektromos meghajtás is – ez utóbbi ráadásul valamennyi Opel modellbe rendelhető beleértve a kishaszonjárműveket is” – zárta gondolatait az igazgató.