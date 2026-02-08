Münchenben megkezdték az új BMW szedán próbagyártását

Megkezdődött az új i3 próbagyártása a BMW Group müncheni üzemében

Juhász Ági , , , , ,

A BMW Group müncheni gyára újabb mérföldkőhöz érkezett: megkezdődött a  új BMW i3 próbagyártása. Ez az utolsó előkészítő fázis a tényleges sorozatgyártás előtt, amely a tervek szerint 2026 második felében indul.

Míg az új BMW iX3 Debrecenben, addig az i3 a müncheni üzemben készül, a legkorszerűbb gyártástechnológiával és digitálisan összekapcsolt folyamatok mentén. A présüzemtől a karosszériagyártó csarnokon át a fényezésig és az összeszerelésig minden lépést helyben végeznek el, a próbagyártás során szerzett információk segítségével pedig folyamatosan finomhangolják a folyamatokat. A cél, hogy ennek köszönhetően a 2026 második felében induló sorozatgyártás a lehető legsimábban történjen.   Az előkészületek mellett figyelmet fordítanak a munkatársak továbbképzésére is: ezen a ponton már nem kiterjesztett valósággal modellezett műveletekkel dolgoznak, hanem valós munkakörnyezetben, hogy a sorozatgyártás tényleg zökkenőmentes legyen.

