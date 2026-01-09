Nagyobb akkumulátort kapnak ezek a villany-Volkswagenek. Ennyit tudnak mostantól egy töltéssel!

Lecseréli a Volkswagen a nagyfeszültségű akkumulátort ebben a két típusban, de még a töltés is gyorsabb lesz

Gorzás Gergő

Több ponton is továbbfejleszti két típusát a Volkswagen, amelyekben mostantól nagyobb akkumulátor lesz, de a töltési teljesítményén is dolgoztak. Íme a részletek!

Lecseréli a Volkswagen az eddig használt nagyfeszültségű akkumulátort az e-Transporter és az e-Caravelle típusban. Az eddig alkalmazott 64 kilowattórás egységet egy 70-es váltja, így mostantól 380 kilométer is megtehető két töltés között, vagyis mintegy 13 százalékkal több, mint korábban. Emellett a töltés is gyorsabb lett: 125 kilowattos oszlopon 10-ről 80 százalékra nagyjából 30 perc alatt pumpálható fel az aksi - ez megközelítőleg 10 perces előrelépést jelent. 2026-tól az e-Transporter és az e-Caravelle is elérhető a 4Motion rendszerrel, ugyanakkor ez feláras extraként kérhető. A Volkswagen a villanyautóknál megszokott módon teszi összkerekessé a modelleket, hiszen a hátsó villanymotor mellé egy első is csatlakozik, így mindkét tengelyen lesz hajtás. Ezek természetesen nem állnak mechanikus kapcsolatban egymással, vagyis a nyomatékot szabadon állíthatja a rendszer a jobb tapadás érdekében. A hajtásláncokból háromféle rendelhető: 136, 218, illetve 286 lóerős.

