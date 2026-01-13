Nagyon úgy tűnik, hogy eddig tartott a kínai villanyautókra kiszabott európai vám!

Eleinte büntetővámokkal próbálta megvédeni autóiparát az EU az olcsó kínai villanyautókkal szemben, most viszont úgy tűnik, más eszközhöz nyúlnak.
Kína számára rendkívül fontos dokumentumot hozott nyilvánosságra hétfőn az Európai Bizottság. Ebben az EB arról értekezik, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén eltörlik az ázsiai országban gyártott villanyautókra vonatkozó büntetővámokat. Ez a vámtétel akár 35,3 százalék is lehet, bár a legtöbb vállalatot ennél kevesebb megfizetésére kötelezik. Az extra tarifa bevezetésére az EU álláspontja szerint a kontinens autóiparának megvédése miatt volt szükség, hiszen a Kínából érkező, olcsó elektromos modellek a az európai gyártókra jelentenek nagy veszélyt, illetve számos európai márka kínai gyárakból hozza hazai piacra a termékeit. Ilyen a Renault csoporton belül a Dacia Spring, vagy épp a Volkswagen konszernen belül a Cupra Tavascan, hogy csak kettőt említsünk.
Ezt a rendszert válthatja le most az úgynevezett "minimálár". Ennek értelmében a kínai székhelyű vállalatok biztosítják az EU-t arról, hogy a megállapított minimum értékesítési árnál nem adják olcsóbban a saját termékeiket. Úgy tűnik, erre a megoldásra az Unió is nyitott, hiszen a már említett dokumentumban kifejtik, az Európai Bizottság hajlandó elengedni a büntetővámokat, ugyanakkor a megállapított áraknak ki kell küszöbölniük a (kínai, állami) támogatások hatásait, és a vámokkal egyenértékű védelmet kell biztosítaniuk az EU autóiparának, az úgynevezett "keresztkompenzációt" pedig minimálisra kell csökkenteni.
Fontos, a minimális ár nem egyetlen összeget jelent, amely minden egyes típusra annak méretétől, technikájától függetlenül vonatkozik, bár Kína eredetileg ezt szerette volna. Jelenleg viszont úgy tűnik, minden egyes modellre külön-külön fogják kiszámítani a lehető legkedvezőbb árat, amennyiért még kereskedelmi forgalomba kerülhet az EU területén.