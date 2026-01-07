Nem csak a hó esik, hanem az üzemanyagárak is?

Az üzemanyagárak csökkenésével indult az új év, azóta azonban a nagykereskedelmi árak és a valós átlagárak is változatlanok maradtak a Holtankoljak.hu információi szerint. A portál legfrissebb értesülései alapján azonban csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken majd, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe a töltőállomások üzemeltetőinek. Amennyiben a töltőállomások a kiskereskedelmi áraikban is érvényesítik a változást, úgy a hét második felében a 95-ös benzin átlagára várhatóan 555 forint lesz literenként, ugyanennyi gázolajért pedig átlagosan 566 forintot kell majd fizetni.