Nem csak a hó esik, hanem az üzemanyagárak is?

Mindkét üzemanyag olcsóbb lesz csütörtöktől, íme a részletek!

Holnap a hófedte töltőállomásokra olcsóbb üzemanyag érkezhet, mutatjuk a változás mértékét és a várható átlagárakat!

Az üzemanyagárak csökkenésével indult az új év, azóta azonban a nagykereskedelmi árak és a valós átlagárak is változatlanok maradtak a Holtankoljak.hu információi szerint. A portál legfrissebb értesülései alapján azonban csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken majd, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe a töltőállomások üzemeltetőinek. Amennyiben a töltőállomások a kiskereskedelmi áraikban is érvényesítik a változást, úgy a hét második felében a 95-ös benzin átlagára várhatóan 555 forint lesz literenként, ugyanennyi gázolajért pedig átlagosan 566 forintot kell majd fizetni.

