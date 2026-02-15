Olyan kedvezményt ad a Maserati az elektromos autóira, hogy eldobod az agyad!

A Maserati a jelek szerint eljuthatott a „csak vigyék már innen, légyszi” alkupontra, mert brutális árengedménnyel próbál megszabadulni a 2025-ös elektromos hajtású modelljeitől. Egyes változatokra akár 85 ezer dolláros (átszámolva majdnem 27,2 millió forint) gyártói támogatás jár, ami több mint 40%-os árcsökkentést jelent a listaárhoz képest. Ez konkrétan példa nélküli lépés a prémiumszegmensben.Korábban egyébként ugyanekkora mértékben adták drágábban az elektromos járgányokat a belsőégésű motoros verziókhoz képest, most pedig a jelek szerint pont ugyanekkora kedvezménnyel szeretnék, ha ezek a villanyautók minél hamarabb értékesítésre kerülnének.A GranTurismo Folgore ára így 43%-kal, a GranCabrio árai 41%-kal, és még a praktikusnak mondható Grecale Folgore is komoly vágást kapott 33%-kal. Ettől persze a vásárlók nem kapják meg azt a hanghatást, amiért valószínűleg jobban szeretik a benzines Maserati modelleket, de kétségtelenül csökkentheti az eladatlan készletek számát.