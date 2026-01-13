Szerdán érkezik az év első üzemanyagár-emelése!

Jól indult a 2026-os év a kutakon, idén eddig még csak stagnálásról vagy csökkenésről számolhattunk be az árak terén. A hét közepén azonban a Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint mindez megváltozik. Szerdától bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolajért pedig ugyanannyit kell majd fizetniük a töltőállomásoknak, mint jelenleg. A 95-ös benzin átlagára így akár 559 forintra is emelkedhet literenként, ugyanennyi gázolajért továbbra is átlagosan 568 forintot kell majd a kasszánál hagyni, már persze amennyiben a töltőállomások a kiskereskedelmi áraikban is érvényesítik a változást.