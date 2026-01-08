Történelmi pillanat: forgalomba helyezték itthon a 100 ezredik villanyautót!

Forgalomba állt múlt decemberben a százezredik tisztán elektromos gépkocsi - közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tárca kiemelte, 2025 utolsó napjáig 101 534 lokálisan emissziómentes gépjármű kapott itthon zöld rendszámot, ezek döntő többsége pedig nem meglepő módon személyautó - számuk meghaladja a 94 ezret.2025-ben minden korábbinál gyorsabban nőtt a villanyautók száma hazánkban, hiszen több mint 31 ezer elektromos hajtású modellt helyeztek forgalomba, ebből mintegy 2500 ráadásul teherautó volt. A komoly növekedés miatt 2020-hoz mérten mára tizenháromszorosára nőtt a hazai elektromos gépjárművek száma, az elmúlt két évben pedig megduplázódott.Azonban - ahogyan erre az Energiaügyi Minisztérium is rámutat - a masszív fellendülés nem kis részben a vállalati e-autó programnak köszönhető, amelynek végső határidejét már sokadjára hosszabbították meg, így még mindig lehet pályázni - egészen február 26-ig. A tárca korábbi kimutatásaiból tisztán látszik, a cégek elsősorban Teslákat, BYD-kat vásároltak, de a Volvo EX30-ból is rengeteg fogyott a program keretében, illetve természetesen tisztán elektromos kishaszongépjárművekre is igényeltek támogatást a vállalkozások.