Történelmi pillanat: forgalomba helyezték itthon a 100 ezredik villanyautót!

2025-ben rekordot döntöttek a villanyos gépkocsik, sokat helyeztek forgalomba belőlük

Gorzás Gergő 0 , , ,

Ahogyan az várható volt, múlt decemberben kiadták a 100 ezredik villanyautóra is a zöld rendszámot Magyarországon, ezzel újabb mérföldkövet ért el a szegmens. Ugyanakkor a számok jól mutatják, ebben a támogatásoknak komoly szerepük volt.

Forgalomba állt múlt decemberben a százezredik tisztán elektromos gépkocsi - közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A tárca kiemelte, 2025 utolsó napjáig 101 534 lokálisan emissziómentes gépjármű kapott itthon zöld rendszámot, ezek döntő többsége pedig nem meglepő módon személyautó - számuk meghaladja a 94 ezret. 2025-ben minden korábbinál gyorsabban nőtt a villanyautók száma hazánkban, hiszen több mint 31 ezer elektromos hajtású modellt helyeztek forgalomba, ebből mintegy 2500 ráadásul teherautó volt. A komoly növekedés miatt 2020-hoz mérten mára tizenháromszorosára nőtt a hazai elektromos gépjárművek száma, az elmúlt két évben pedig megduplázódott. Azonban - ahogyan erre az Energiaügyi Minisztérium is rámutat - a masszív fellendülés nem kis részben a vállalati e-autó programnak köszönhető, amelynek végső határidejét már sokadjára hosszabbították meg, így még mindig lehet pályázni - egészen február 26-ig. A tárca korábbi kimutatásaiból tisztán látszik, a cégek elsősorban Teslákat, BYD-kat vásároltak, de a Volvo EX30-ból is rengeteg fogyott a program keretében, illetve természetesen tisztán elektromos kishaszongépjárművekre is igényeltek támogatást a vállalkozások.

