Új autómárkák debütáltak itthon! Mutatjuk az áraikat!

Habár már korábban is lehetett találkozni a NIO modelljeivel a hazai utakon, valójában most érkezett el az ideje, hogy hivatalos importőrrel legyen jelen a piacon a kínai prémiummárka. Az importőr az AutoWallis, az értékesítés pedig januárban kezdődik, az induláskor 3 NIO és a Firefly kisautója lesz elérhető.A NIO világába az ET5 jelenti a belépőt, ami egy 4,75méter hosszú, kupés tetőívvel és cápaorral megrajzolt limuzin. Mozgatásáról két villanymotor gondoskodik összesen 489 lóerővel és 700 Nm forgatónyomatékkal, természetesen összkerékhajtással. ! másodperc alatt gyorsul nulláról százra, míg akkumulátorból kétféle kapacitású választható. A Standard Range 75 kWh-ja 456 km megtételéhez elegendő, míg a Long Range 100 kWh-ja 590 km hatótávolságot tesz lehetővé. Indulóára 24 490 000 forint 5 év vagy 150 000 km gyártói garanciával, és a prémiumszegmenshez illően magas felszereltséggel, a legmodernebb biztonsági berendezésekkel.Az ET5 elérhető Touringváltozatban is, amit nevezhetünk kombinak, de a hosszúsága ugyanakkora, mint a limuziné, ahogy a feljebb említett számadatok is szinte azonosak, a Long Range változat hatótávolsága ezzel a kasztnival 560 km, illetve kicsit drágább a modell, hiszen az alapára 24 890 000 forint.A kínálat csúcsán az EL6-os szerepel, ami formatervben nagyon hasonló, de a SUV receptet követi, szóval magasabb szabadidő-autó ugyanazzal a hajtáslánccal. Magasabb építésmódja miatt a hatótávolsága hangyányit kevesebb 406, vagy 529 km lehet. Indulóára pedig 26 990 000 Ft.Sokkal elérhetőbb modell azonban a Firefly, ami egy kimondottan városi használatra tervezett, négy méter hosszú kisautó. Különleges, mással össze nem téveszthető fényszórókkal és hátsó lámpákkal, egyedi, világító logóval, vidám színekkel gyorsan képes elcsábítani a vásárlókat, de nem csak a dizájn tartozik az erényei közé. Bent minimalista, de ez lassan megszokottá válik a kínai modellektől. Egy nagy 13,2 colos központi képernyő, meg egy kicsi a vezető előtt és ezek próbálnak lefedni szinte minden funkciót. Azon lehet vitatkozni, hogy szükséges-e több fizikai gomb, vagy sem, de a Firefly infotainment rendszere az egyik leggyorsabb, amivel valaha találkoztam. A menürendszer logikáját itt is szokni kell, de van hangvezérlés is, és a grafika is vidám, sokszínű, ez tovább erősít azt a pozitív kisugárzást, ami azegész autóra jellemző.Az anyagok mindenfelé kellemes tapintásúak, igényes az összeszerelés, kisautó létére pedig hátul sem túl szűkös. Igaz a csomagtér nem hazudtolja meg a kategóriát, körülbelül 335 literes, de 1,3 köbméteresre bővíthető, valamint az orrában is ott egy hatalmas rekesz 92 literes tárolókapacitással.. És akkor az óriási üvegtetőt még nem is említettem. Az ülések kényelmesek, elgalábbis a rövid városi utakon mindenképp. A rugózás sem túl feszes, a hazai utakra kiváló, a 143 lóerős villanymotor pedig kimondottan fürgévé teszi a hátsókerék-hajtású autót. Könnyű és kellemes vele közlekedni a városban.Az energiatárolásról 42,1 kWh kapacitású akkumulátor gondoskodik, amellyel akár 330 km is lehet a hatótáv, és maximum 100 kilowattal tölthető. Íg 30-80 százalékra 30 perc alatt töltődik, ráadásul képes a V2L-re, tehátkülső fogyasztó is működtethető róla. A rövid menetpróbán a fogyasztásmérő nem ment 14 kWh fölé, ami szintén ígéretes, és ez az indulóáráról is elmondható. Kapaszkodjatok: 11 990 000 forintról indul, amivel sok hasonló méretű villanyautó orra alá törhet borsot, főleg, hogy februárvégéi még igényelhető állami támogatás is céges villanyautó vásárláshoz. A garancia itt is 5 év, vagy 150 ezer kilométer.