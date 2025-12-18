Újabb komoly árcsökkenés jön a benzinkutakon! Mindkét üzemanyag olcsóbb lesz!

Legutóbb szerdán változtak hazánkban az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor mindkét típus bruttó 5-5 forinttal lett olcsóbb. A kiskereskedelemben ez a változtatás csak "mérsékelten" jelent meg, ugyanis a 95-ös benzin és a gázolaj is 3-3 forinttal kerül kevesebbe, mint kedden. Így előbbi átlagára jelenleg 562 forint, míg utóbbi 572 forint környékén mozog - legalábbis ez derül ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. A portál információi szerint pénteken is komoly változás jön, mivel mindkét típus beszerzési ára ismét egységesen 5-5 forinttal csökken. Kiemelték, mindez az erősödő forintnak, és a Brent olaj hordónkénti árának 4,5 éve nem látott mélységének köszönhető. Viszont azt egyelőre nem lehet tudni biztosan, a mostani változtatás hatására miképpen változnak majd az árak a magyar töltőállomásokon.