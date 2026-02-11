Vége a nagy csendnek: változás jön a hazai üzemanyagárakban!

Több mint egy hét után ismét módosítanak, így alakulhatnak csütörtöktől a hazai üzemanyagárak

Gorzás Gergő 0 , , , , ,

Csütörtökön csökkenhet az egyik típus literenkénti ára. Íme a módosítás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!

Hosszú idő után ismét változással kell számolni a hazai töltőállomások árképzését illetően, legalábbis a gázolaj esetében. A 95-ös benzin nagykereskedelmi értéke továbbra sem változik, így jó eséllyel csütörtökön is marad az 560 forintos literenkénti átlagár - legalábbis a Holtankoljak.hu saját számításai szerint. A portálon szereplő adatok alapján a gázolaj átlagára szerda délelőtt 576 forint, azonban ez csütörtökön változhat. A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint ugyanis a gázolaj beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökken. Vagyis ha a töltőállomások érvényesítik a kiskereskedelemben is a módosítást, úgy a gázolaj literenkénti ára csütörtöktől 573 forint környékén alakulhat.

You May Also Like

Fizetés nélkül távozott a kútról: mutatjuk, meddig jutott!

Németh Kornél 0
üzemanyagár

Egy hét csend után ismét változnak az üzemanyagárak, de nem úgy, ahogy szeretnéd

Németh Kornél 0

Hadd kormoljon: az Egyesült Államokban felhagynak a füstokádó dízelek üldözésével!

Németh Kornél 1
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?