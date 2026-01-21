Végre nem francia? A Mitsubishi újdonsága egy átemblémázott tajvani modell lehet!

A Mitsubishi ASX alternatív változataként kerülhet forgalomba a tajvani telefongyártó villanyautója

A Foxconn és a Mitsubishi együttműködésének első gyümölcse egy Ausztráliában bemutatott villanyautó, a Foxtron Bria átemblémázott változata lehet.

Az iPhone-ok összeszereléséről híres Foxconn és a Mitsubishi együttműködésének nyélbe ütése után nem sokkal a japán autógyártó levédette Ausztráliában az "ASX GT-e" és az "ASX VR-e" elnevezéseket. Ezt követően jelentek meg a tajvani telefongyártó új, Foxtron Bria névre hallgató kompakt villanyautójának márkajelzés nélküli prototípusai az ausztrál utakon. Ezzel szinte biztossá vált, hogy a japánok megannyi francia után egy tajvani modellt is készek a saját emblémájukkal árulni. A Bria 4315 mm hosszú, 1885 mm széles és 1535 mm magas, minden esetben 57,5 ​​kilowattórás lítium-vasfoszfát akkumulátorcsomaggal rendelkezik. A belépő változat egyetlen, 229 lóerős villanymotort kapott a hátsó tengelyre, így 6,8 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet. A kétmotoros, összkerékhajtással és 400 lóerővel rendelkező csúcsváltozat mindössze 3,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára. Sokkal érdekesebb részlet viszont, hogy a Foxtron újdonsága formaterv terén egyáltalán nem illik a Mitsubishi jelenlegi arculatába. Ez viszont jó eséllyel nem zavarja majd a japán gyártót: a Renault modellpalettáját is minimális változtatásokkal vették át, valószínűleg a tajvani kompaktra is ugyanez a sors vár Ausztráliában. Egyelőre nincs kizárva, hogy a Mitsubishi más kontinenseken is szerencsét próbál az elektromos ASX változattal, egyelőre azonban ez aligha befolyásolja majd az európai kínálatot, amelyben egy Renault Captur alapú crossover viseli az ASX plakettet.

