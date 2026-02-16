Videó: a kamion kerekei alá hajtott egy autós az M3-as autópályán!

Hajnalban, gyér forgalomnál, jó látási viszonyok között egy autós az M3-as autópályán későn észlelte az előtte haladó kamiont, majd pánikreakció gyanánt hirtelen elrántotta a kormányt. Emiatt az autó irányíthatatlanná vált, majd a kamion kerekei alá hajtott. Mindez nem balszerencse, nem egy "rossz pillanat", hanem nagy valószínűséggel egy időzített bomba, ami bármikor okozhatott volna komoly balesetet: a sofőr figyelmetlensége. A balesetek jelentős részét ugyanis a figyelmetlenség okozza, amikor a sofőr vezetés közben nem az útra figyel. Helyette telefonál, üzenetet olvas, rápillant az értesítéseire, posztokat lájkol, bármi lehet, ami elvonja a figyelmet az útról.

Mindez a statisztikákból nagyon nehezen mutatható ki, hiszen csak akkor derül rá fény, ha a sofőr bevallja, erre pedig a súlyosabb következményekre tekintettel szinte nulla az esély.

.

A fizika azonban nem kérdez: egyetlen rövid félrenézés is kb. két másodperc. Az autópályán 130 km/órás sebességnél ez több, mint 70 méternyi vakon vezetés, míg a vezetőnek fogalma sincs, mi történik előtte, mellette, mögötte. Tedd le a telefont. Ne a kijelzőt nézd, hanem az utat. Hogyha pedig fáradt vagy, és ez már befolyásolja a figyelmedet és a reakcióidődet, akkor állj meg pihenni. Figyelj arra, ami körülötted történik, az útra, a többiekre! Ez a leghatékonyabb megoldás, ha nem szeretnél úgy járni, mint az alábbi felvételen látható sofőr.