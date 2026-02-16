Videó: a kamion kerekei alá hajtott egy autós az M3-as autópályán!
Brutális ütközést rögzítettek az MKIF Zrt. kamerái, mutatjuk, mi okozhatta a balesetet!
A felvételt végignézve túlságosan egyértelmű, hogy mi történt: a balesetet nem gyorshajtás és nem is balszerencse okozta, hanem a figyelmetlenség.
Mindez a statisztikákból nagyon nehezen mutatható ki, hiszen csak akkor derül rá fény, ha a sofőr bevallja, erre pedig a súlyosabb következményekre tekintettel szinte nulla az esély.A fizika azonban nem kérdez: egyetlen rövid félrenézés is kb. két másodperc. Az autópályán 130 km/órás sebességnél ez több, mint 70 méternyi vakon vezetés, míg a vezetőnek fogalma sincs, mi történik előtte, mellette, mögötte. Tedd le a telefont. Ne a kijelzőt nézd, hanem az utat. Hogyha pedig fáradt vagy, és ez már befolyásolja a figyelmedet és a reakcióidődet, akkor állj meg pihenni. Figyelj arra, ami körülötted történik, az útra, a többiekre! Ez a leghatékonyabb megoldás, ha nem szeretnél úgy járni, mint az alábbi felvételen látható sofőr.
