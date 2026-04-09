Videó: a kerékpárúton menekült a rendőrök elől, végül a csalitosban kapták el!

A történet a "szokásos" módon indult. A járőrök igazoltatni szerették volna az elkövetőt, viszont a Daewoo sofőrje úgy érezte, meg tud lépni a járőrkocsi elől, ezért menekülőre fogta. Az egyenruhások perceken át üldözték, miközben a tettes válogatott szabálysértéseket követett el. A teljesség igénye nélkül: szemben hajtott be egy körforgalomba, majd a kerékpárúton próbált meglépni, ezt követően a járdán, miközben vélhetően a gyorshajtás vétségét is elkövette. Végül egy füves területen elakadt a Daewoo, így a rendőrök már gyalogosan is utolérték az elkövetőt. Később kiderült, nem először gondolta úgy, hogy a szabályok rá nem vonatkoznak, mivel 5 (!) jogerős járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt - derült ki a Fejér vármegyei rendőrség bejegyzéséből. Úgy tűnik a minimum a hatodik ámokfutását már nem ússza meg - legalábbis rövidtávon - mert a rendőrség a tettest őrízetbe vette, kihallgatta, majd kezdeményezte a letartóztatását - tudatta a hatóság a videó leírásában.

