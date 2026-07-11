Kicsomagolták az életnagyságú LEGO Ferrarit! Te is megnézheted közelről!

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Az életnagyságú versenyautó-másolat közel 400 000 LEGO kockából készült, és 1500 kilogrammot nyom. A modell hűen visszaadja egy Ferrari F1 autó minden apró, jellegzetes részletét – a szponzori logóktól kezdve az eredeti Pirelli gumiabroncsokig. Az autó a mezőny többi csapatának kilenc modelljével együtt a LEGO Csoport csehországi, kladnói gyárában készült el egy 26 fős csapat – köztük tervezők, mérnökök, LEGO építők – bevonásával. A tíz Formula–1-es versenyautó megtervezése és megépítése összesen 22 000 munkaórát vett igénybe, ami több mint két és fél évnyi munkának felel meg.

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Az életnagyságú, LEGO kockákból épített Formula–1-es versenyautót először a 2025-ös Formula–1 Miami Nagydíj megnyitóján, a nagy sikert arató pilótaparádén mutatták be, ahol mind a tíz Formula–1-es csapat versenyzői saját, teljes egészében LEGO kockákból épített autójukat vezették. A modelleket elektromos motorok hajtották, amelyek akár 20 km/órás sebesség elérésére is képesek voltak. A Ferrari csapat ikonikus autója július 10. és augusztus 10. között lesz megtekinthető Budapesten az Alza.hu bemutatótermében. A kiállítást kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló programok kísérik: különleges fotózási lehetőségek, LEGO építések, egyedi árak, valamint nyereményjáték várják a látogatókat.

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