22 milliárd eurót bukott a Stellantis az elhibázott villanyautó-stratégia miatt

A Stellantis pénteken bejelentette, hogy az elektromos járművekkel kapcsolatos fejlesztések visszafogása és a belső égésű motorok fejlesztésének folytatása 22,2 milliárd eurós kárt jelentett a cégcsoportnak 2025 második félévében. Ez az eddig bejelentett legnagyobb összeg, amit autógyártónak le kell írnia a vártnál gyengébb villanyautó keresletre reagálva. A Stellantis részvényei a Reuters információi szerint ennek következtében 30%-kal visszaestek, a cégcsoport 2021-es létrehozása óta a legalacsonyabb szintre. Így konkrétan nagyobbá vált az elbukott összeg, mint a vállalat piaci értéke a részvények bezuhanását követően.A korábbi vezérigazgató, Carlos Tavares alatt a Stellantis célja az volt, hogy 2030-ra a teljesen elektromos autók tegyék ki európai eladásainak 100%-át, az amerikai eladásoknak pedig 50%-át. Ezzel szemben a valóság: az iparág egészére kiterjedően a tisztán elektromos járművek az európai eladások 19,5%-át tették ki tavaly, ami közel 30%-os növekedés, de jóval a várakozások alatt maradt. Az amerikai új autóeladásoknak eközben mindössze 7,7%-át tették ki a villanyautók.Antonio Filosa, a Stellantis új vezérigazgatója azt mondta, hogy elődje feltételezései az elektromos járművek térhódításával kapcsolatban „túlzottan optimisták” voltak. Hozzátette: „Mai bejelentésünk az üzleti modellünk stratégiai újraindítása, amellyel ismét ügyfeleink preferenciáit helyezzük tevékenységünk középpontjába, globálisan és az egyes régiókban is.” Bár a Stellantis ezzel egyértelműen a belsőégésű erőforrások mellett teszi le a voksát, Filosa kiemelte, hogy nem állítják le teljesen az elektromobilitással kapcsolatos fejlesztéseket.