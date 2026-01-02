220 km/h egy G Astrában? Videón, hogy milyen élmény!

Az 1,8 literes, 16 szelepes szívómotor a mindösszesen 125 lóerejével és 170 newtonméteres csúcsnyomatékával aligha tűnik erősnek a mai kompaktok adatait elnézve. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy mindösszesen 1155 kilogrammot kell mozgatnia a Z18XE kódú erőforrásnak, a legkisebb motor pedig a ma már egyenesen komikusnak ható, 65 lóerőre és 110 newtonméterre képes 1,2 literes benzines volt ebben a karosszériában. A kis tömeg és a viszonylag nagy lökettérfogat azonban könnyedén okoz meglepetést a német autópályán: az alábbi videó a bizonyíték, hogy 200 km/óra felett sem esik kétségbe a 217 ezer kilométert futott Opel.