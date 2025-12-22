5,3 méter hosszú villanyautót hozhat Európába a Hyundai, íme az első fotó

Sejtelmes képet tett közzé a Hyundai, mellé csak annyit árultak el, hogy az eddigi legnagyobb villanyautójukat leplezik majd le jövőre a Brüsszeli Autószalonon, illetve hogy a jármű a legmodernebb, 800 voltos rendszerrel rendelkezik. A fotó alapján azonban szinte biztos, hogy az 5,25 méter hosszú Staria kisbuszuk elektromos változatáról van szó, amelyet a globális piacon dízelmotorral, illetve gyárilag LPG üzemű, V6 benzinessel is forgalmaznak. Európában jelenleg csak hibridként létezik, az 1,6 literes T-GDI benzinmotorral és 225 lóerős rendszerteljesítménnyel a hazai indulóár 18,3 millió forint. A típus elektromos változatát már tesztelik Koreában, a pletykák szerint 218 lóerővel, 350 newtonméterrel és 84 kWh kapacitású akkucsomaggal érkezik, ám a hivatalos bemutatóig semmiben sem lehetünk biztosak.