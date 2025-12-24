Átadták itthon az 500. új Opel Fronterát

A 145 lóerős hibrid Frontera egy igazi Opeles családba került

Horváth András , ,

Úgy tűnik, hogy sikeres rajtot vett az új Frontera. A fél éve bemutatott modellre december közepéig már 832 vevői rendelés érkezett.

Rosta Gergely, az Opel magyarországi igazgatója ünnepélyes keretek között adta át az ötszázadik Opel Fronterát boldog tulajdonosának. A 145 lóerős GS felszereltségű fehér hibrid Frontera új gazdája, Pető Júlia az átadáskor elmondta, hogy a családban több Opel is van, ez indította őket arra, hogy a márka új modelljét, a Fronterát megnézzék. A kiválasztás fontos kritériumok alapján történt: “Az természetes, hogy a vezetőülésben minden kézre esik, az igazi kérdés mindig az, hogy hogyan férünk el. Előre, a vezetőülésbe beül a család legmagasabb felnőtt tagja, mögé pedig a legmagasabb gyerek és, ha elférnek, csak akkor nézzük a további részleteket! Tehát kellett, hogy belül tágas legyen ugyanakkor fontos szempont volt az is, hogy az autó  kívülről ne legyen túl nagy. A mindennapokon főleg városi és  város környéki utakra használjuk, de természetesen időnként hosszabb utakra is megyünk vele” – mondta az 500. Frontera tulajdonosa. December közepéig 832 vevői szerződés köttetett erre a modellre, amelyet az év második felében vezetett be a cég a magyar piacra. Ezek közült 713 volt hibrid és 119 elektromos, ami azt jelenti, hogy a Fronteránál az elektromos meghajtás közel 15 százalékot képvisel. A Frontera jelenleg kétféle hibrid motorral és két különböző hatótávolságú elektromos meghajtással rendelhető. Az autó tágas belső méreteit mutatja, hogy az erősebb hibrid hétüléses konfigurációban is elérhető.

