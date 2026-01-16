Beárazták itthon a frissített Dacia Springet! Olcsóbb lett, mint elődje!

Hiába lett erősebb és jobb a Spring, mégis olcsóbban kínálja a Dacia! Mutatjuk az árát!

Immár Magyarországon is elérhető a Dacia Spring legújabb verziója. De vajon mennyit kérnek érte?

Immár a második frissítését kapta a Dacia jelenleg kapható egyetlen villanyautója, amely ezúttal viszont komoly teljesítményplusz kapott. A csúcsváltozat immár kerek 100 lóerőt kínál, illetve a nagyfeszültségű akkumulátor is új, amely ráadásul a Renault csoporton belül egyedülálló, mivel semelyik másik típusban nincs jelenleg LFP összetételű aksi. Néhány eltérés még ezeken túl is akad a korábbi és a frissített változat között - ezekről itt írtunk bővebben. Jelenleg még csak az 100 lóerős extreme felszereltségi szinttel készülő modell listaára érhető el a Dacia hazai oldalán. Az új Spring a potensebb hajtáslánccal 8 499 000 forinttól vihető, vagyis pontosan annyiért, mint a kifutó változatból az expresson csomaggal gyártott kivitelt. Emlékeztetésképp: a ráncfelvarrás előtti Spring extreme felszereltséggel 8 899 000 forintról indult. Sokáig úgy tűnt, az új Spring nem marad túl hosszú ideig a kereskedésekben, ám a Dacia nemrég bejelentette, valameddig biztosan párhuzamosan értékesíti majd a villanyautót a Twingo alapjain érkező újdonsággal. Arról viszont nincs pontos információ, hogy pontosan meddig, ahogyan a hosszú távú magyarországi forgalmazás is kérdéses, hiszen a tervek szerint már a jövő év elején nyugdíjazzák néhány piacon a Springet.

