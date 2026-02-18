Beárazták itthon az Omoda 7-et, mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Előzetesen egész jól be lehetett lőni az Omoda 7-es
árát, hiszen számozásban és méretben is a már kapható 5-ös és 9-es közé pozicionálták. Nincs ez másként árazásban sem, hiszen az új szabadidő-autó a tisztán elektromos 5-ös (ennek jelenlegi alapára 12 990 000 Ft) és a csúcsmodell 9-es (21 990 000 Ft) közötti ársávban gondolkodó vásárlóknak jelenthet alternatívát, bár előbbi esetben talán szerencsésebb a hibrid rendszerrel gyártott modellt felhozni példaként, amelyért jelenleg minimum 11 990 000 forintot kérnek. Ezt épp a napokban volt szerencsénk kipróbálni - a vonatkozó cikk ide kattintva olvasható
De mennyi az annyi? A 7-es indulóára 16 490 000 forint, amit csak és kizárólag a karosszéria fényezése dobhat meg további 200 ezer forinttal, amennyiben a vásárló nem éri be a fehér árnyalattal. Ezentúl mással nem lehet drágítani a 7-est, hiszen felszereltségi szintből is (jelenleg) csupán az Exclusive pipálható be. Így a szabadidő-autó legfeljebb 16 690 000 forintból megúszható.