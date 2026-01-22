Bemutatkozott a 810 kilométeres hatótávú Volvo! Íme a magyar ára, ennyit kérnek érte itthon!

Éppen a hatótáv okozta a legkisebb meglepetést a Volvo EX60 szerda esti világpremierjén, hiszen a gyártó már jóval korábban elárulta
, bizonyos hajtáslánccal akár 810 kilométert is tudhat a modell két töltés között. Ezzel minden idők legnagyobb hatótávú Volvo személyautóját mutatták be - ezt a címet korábban az ES90 birtokolta.
Küllemében az újdonság rendkívül letisztult megjelenéssel rendelkezik. Elöl csupán a márkajelzés díszeleg a Thor kalapácsát mintázó nappali menetfények között. Oldalt főként a felnik jelentik a legfőbb látványosságot, a kilincsek kizárólag elektronikusak, kívülről nincs mechanikus kioldószerkezet. Hátul megmaradt a "feliratos márkajelzés", míg a lámpatestek a svéd eredetű márkára jellemző kialakítást kapták, valamivel modernebb megvalósításban. Dimenzióit tekintve az EX60 hossza 4,80 méter, 1,90 méter széles, 1,64 méter magas, míg a tengelytávja 2,97 méter. Ezzel - ahogyan a név is jelzi - az EX40 és az EX90 közé érkezik a márka modellpalettájára.
Az utastérben - főként a műszerfalon - tetten érhető a kínai befolyás. A kétküllős kormány mögött egy viszonylag kis digitális műszeregység kapott helyet, középen viszont egy 15,4 colos érintőképernyő található. Érdekesség, hogy ez az első Volvo, amely a Google Geminijét használja fedélzeti asszisztensként.
Magyarországon jelenleg háromféle hajtáslánccal lehet konfigurálni az új Volvót. A belépő szinten a P6 kódjelű, amely kizárólag a hátsó tengelyen hajt. Ennek teljesítménye 369 lóerő 480 newtonméterrel, a nagyfeszültségű akkumulátor hasznos kapacitása pedig 80 kilowattóra. Így az elméleti hatótáv 620 kilométer. Az olcsóbb összkerékmeghajtású verzióba ezzel szemben már 91 kilowattórás telep kerül, amely még úgy is 660 kilométert ígér, hogy a teljesítmény is jelentősen nő az alapmodellhez mérten. A P10-es kódjelű EX60-ban 503 lóerő dolgozik 710 newtonméteres nyomatékkal.
Az abszolút csúcsmodell P12 pedig egészen elképesztő számokkal büszkélkedhet. 112 kilowattórás aksit kapott, emellé 671 lóerő és 790 newtonméter nyomaték társul. Bár minden kivitel 180 km/órára lett lekorlátozva, a 0-100 km/órás sprint jelentősen eltér. A P12 mindössze 3,9 másodperc alatt éri el ezt a sebességet - viszonyításképp a P6-nak 5,9, míg a P10-nek 4,6 szekundumra van szüksége. Mindezt úgy, hogy a legkönnyebb EX60 saját tömege is bőven meghaladja a 2,1 tonnát.
Magyarországon 24 990 000 forinttól indulhat az újdonság konfigurálása. Ennyi pénzért a sima hátsókerék-meghajtású verziót lehet hazavinni Plus felszereltséggel, azonban ha valakinek az Ultra csomag szimpatikus - amely többek között a 360 fokos kamerát foglalja magában - akkor már 27 840 000 forintot kell letennie az asztalra. A gyengébb összkerekes kivitel 1,2 millió forintos felár ellenében rendelhető, vagyis ennek az alapára 26 250 000 forint, míg a 810 kilométeres csúcsmodell 3 780 000 forinttal kerül többe, tehát a különböző extrák nélkül is közel 29 millió forint a vételára, míg az Ultra felszereltséggel már a 32 millió felé tendál a végösszeg.