Beperelte a BYD az Egyesült Államokat a vámok miatt! Vajon nyerhet a kínai óriás?

A 2020-as években globális terjeszkedésbe kezdett a BYD, azonban mostanáig az USA-ban nem tudta megvetni a lábát a személyautós részlegével a kínai óriás, ami főként a vámoknak köszönhető. Úgy tűnik, a vállalat megelégelte a gáncsoskodást és pert indított a szövetségi kormány ellen. Az USA Nemzetközi Kereskedelmi Bírósága elé terjesztett dokumentum szerint az ország kormányzatának nincs joga az IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, vagy magyarul Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmi Törvény) értelmében kivetni büntetővámokat a kínai autókra - legalábbis a BYD szerint.Bár elsőre elég merész vállalásnak tűnik beperelni az USA-t, főleg "hazai pályán", nem lehet kijelenteni, hogy próba-szerencse alapon vágott bele a BYD a jogi csatározásba. Korábban ugyanis pontosan ezen érvelés mentén nyert pert egy New York-i borimportőr, mivel az általa behozott termékekre is büntetővámokat szabott ki az USA - hívta fel a figyelmet a korábbi ügyre a Carscoops. Bár BYD személyautót egyelőre nem lehet hivatalos forrásból vásárolni az USA-ban, buszokból már több száz fut az amerikai utakon. A kínai vállalat ezen üzletága ráadásul saját gyárral is rendelkezik az országban, Kalifornia államban.