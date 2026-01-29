Egy korszak lezárul: nyugdíjba vonul a Tesla Model S

A Model X esetében 11, a Model S esetében 14 év után szűnik meg a gyártás, nyugdíjba vonulnak a legendás villanyautók. Mindez több okból sem meglepő: a két nagyobbik Teslára évek óta egyre alacsonyabb az érdeklődés, miközben a gyártó teljesen új termékekkel kísérletezik. A Model 3, a Model Y és a Cybertruck gyártása azonban nem áll le. 2025-ben a vállalat több mint 1,6 millió Model 3 és Model Y példányt értékesített, így ezek a világ legkelendőbb elektromos járművei közé tartoznak. Összehasonlításképpen összesen mindössze 50 850 darab Model S, Model X és Cybertruck talált gazdára, így érthető, ha ezekért a számokért már nem éri meg fenntartani a gyártósort.A hírt maga Elon Musk vezérigazgató közölte a Tesla szerdai eredménybeszámolóján. Bejelentette, hogy a Model S és a Model X gyártása leáll a vállalat kaliforniai gyárában, ezzel helyet biztosítva az Optimus humanoid robotok tömeges gyártásának. Musk elismerte, hogy a döntés „szomorú” a vállalat számára, de hozzátette, hogy a Tesla az átállás befejezése után évi akár 1 millió Optimus robot gyártását célozza meg. A vállalat jövőjéről is beszélt: a hosszútávú cél, hogy autófronton szinte kizárólag önvezető robotaxikat árusítsanak, az egyetlen „hagyományos”, kormánnyal és pedálokkal vezethető járművük a Tesla Roadster legyen.