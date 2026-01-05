Elvették az adókedvezményt a pazarló, elektromos SUV-monstrumoktól Kínában

Kötelező szabványt vezetett be Kína a villanyautók fogyasztására 2026 január elsején. Ebben rögzítik: a nem eléggé környezettudatos elektromos modellek nem kaphatják meg a villanyautóknak járó adókedvezményeket. Ilyen szabályozást korábban még sehol a világon nem vezettek be, ezzel pedig komolyan alávágnak a magas fogyasztású, pazarló elektromos SUV modelleknek. A szabályozás természetesen figyelembe veszi az autók méretét és várható felhasználási módját, ám a határérték még így is szigorú: egy két tonnás elektromos jármű például nem fogyaszthat többet 15,1 kilowattóránál 100 kilométeren. Hozzá kell azonban tenni, hogy mindez a CLTC mérési ciklus szerinti érték, ami jóval megengedőbb a nálunk is használt WLTP-nél. Ennek ellenére rengeteg jármű akad a jelenlegi piacon, ami nem fér át a rostán, elsősorban a nagyobb légellenállást produkáló modellek, tehát a crossoverek és a terepjárók. Bár a világ többi részén nincs ilyen szabályozás, mindez a jövőben nagy mértékben befolyásolhatja, hogy milyen jellegű járműveket fejlesztenek majd a kínai gyártók, hiszen az autók jelentős részét még mindig a hazai piacon értékesítik, ritkák a kizárólag Kínán kívülre tervezett típusok.