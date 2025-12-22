Erősödik az MG Európában

A mérföldkövet decemberben teljesítette a márka, ami közel 30%-os növekedést jelent a 2024 azonos időszakához képest, amikor is mintegy 233 000 darabos eladást regisztráltak. Az MG Hybrid+ modelljei iránti erős vásárlói kereslet – köztük a rendkívül népszerű MG HS SUV – jelentős mértékben hozzájárult a márka kiemelkedő teljesítményéhez. Pán-európai szinten az év eleje óta az összesített hibrid járműeladások elérték a 137 000 darabot, ami közel 300%-os növekedést jelent. Eközben az MG ZS modellcsalád értékesítése összesen 123 000 darabot tett ki, ami kivételes, 32%-os bővülést jelent a 2024 azonos időszakához képest. -nyilatkozta Martin Zheng, az MG Magyarországért felelős kereskedelmi igazgatója.A márka jelenleg 34 országban aktív, mintegy 1 300 kiskereskedelmi partnerrel. Magyarországon 23 MG márkakereskedés működik, hazánkban működteti a kelet-közép-európai piacokat ellátó alkatrész- és raktárközpontját, amely tovább javítja az ügyfelek kiszolgálását. „Az Európa-szerte tapasztalható, az újautó-értékesítéseket befolyásoló kihívások ellenére az MG következetes és fenntartható növekedést ért el. A 300 000 darabos értékesítési mérföldkő elérése 2025 vége előtt egyértelműen bizonyítja, hogy termékkínálatunk erősen rezonál a vásárlók körében – a dizájn, a technológia, a minőség és az elérhetőség megfelelő kombinációját kínálva. A 2026 elején érkező új, izgalmas modellekkel magabiztosak vagyunk abban, hogy az MG tovább bővíti a vásárlói választékot és erősíti pozícióját az európai piacokon” - nyilatkozta Martin Zheng, az MG Magyarországért felelős kereskedelmi igazgatója.