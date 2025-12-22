Erősödik az MG Európában

Közel 30%-al növelte eladásait Európában az MG a 2024-es teljesítményhez képest

Horváth András , ,

Az MG Motor története során először érte el az évi 300 000 darabos értékesítést az Egyesült Királyságban és Európában.

A mérföldkövet decemberben teljesítette a márka, ami közel 30%-os növekedést jelent a 2024 azonos időszakához képest, amikor is mintegy 233 000 darabos eladást regisztráltak. Az MG Hybrid+ modelljei iránti erős vásárlói kereslet – köztük a rendkívül népszerű MG HS SUV – jelentős mértékben hozzájárult a márka kiemelkedő teljesítményéhez. Pán-európai szinten az év eleje óta az összesített hibrid járműeladások elérték a 137 000 darabot, ami közel 300%-os növekedést jelent. Eközben az MG ZS modellcsalád értékesítése összesen 123 000 darabot tett ki, ami kivételes, 32%-os bővülést jelent a 2024 azonos időszakához képest. -nyilatkozta Martin Zheng, az MG Magyarországért felelős kereskedelmi igazgatója. A márka jelenleg 34 országban aktív, mintegy 1 300 kiskereskedelmi partnerrel. Magyarországon 23 MG márkakereskedés működik, hazánkban működteti a kelet-közép-európai piacokat ellátó alkatrész- és raktárközpontját, amely tovább javítja az ügyfelek kiszolgálását. „Az Európa-szerte tapasztalható, az újautó-értékesítéseket befolyásoló kihívások ellenére az MG következetes és fenntartható növekedést ért el. A 300 000 darabos értékesítési mérföldkő elérése 2025 vége előtt egyértelműen bizonyítja, hogy termékkínálatunk erősen rezonál a vásárlók körében – a dizájn, a technológia, a minőség és az elérhetőség megfelelő kombinációját kínálva. A 2026 elején érkező új, izgalmas modellekkel magabiztosak vagyunk abban, hogy az MG tovább bővíti a vásárlói választékot és erősíti pozícióját az európai piacokon” - nyilatkozta Martin Zheng, az MG Magyarországért felelős kereskedelmi igazgatója.  

You May Also Like

Több ezer gyorshajtási büntetést törölhetnek! Mutatjuk, hogy hol!

Horváth András Több ezer gyorshajtási büntetést törölhetnek! Mutatjuk, hogy hol! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Újabb MG-t leplezett le idő előtt az Euro NCAP! Vajon ez már szándékos?

Gorzás Gergő 0

Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre