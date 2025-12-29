Ez Kína új slágermodellje! Mindössze 3,1 millió forintnyi összeget kérnek érte!

Bár Kínában lassan már követni is nehéz, mennyi új márka lép piacra különböző autókkal, azért a toplisták élén többségében általunk is ismert gyártók termékei szerepelnek. Például a villanyautók szegmensében a BYD és a Tesla "vívott" egymással, mivel a Seagull (itthon Dolphin Surf) és a Model Y is népszerű választás a népköztársaságban.A trendek viszont gyorsan megfordultak a Geely új modelljével, a Xingyuannal, ugyanis rövid időn belül ez lett a legnagyobb példányszámban eladott modell Kínában, hiszen januártól november végéig közel 430 ezret értékesítettek belőle.A modell népszerűségének okait nem nehéz kitalálni. Elsősorban a kínai mértékkel nézve is elképesztően alacsony ár. Mindössze 3,1 millió forintnyi összegről indul az alapkivitel, de a csúcsmodell sem kerül többe 4,1 milliónál, ezzel pedig a Seagullnál (Dolphin Surfnél) is kedvezőbb árcédulával büszkélkedhet.Ami a hatótávot illeti, kétféle opció áll a vásárlók rendelkezésére: egy 30, valamint egy 40 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor. A kínai CLTC ciklus szerint előbbiből legfeljebb 310, utóbbiból 410 kilométeres hatótáv préselhető ki. A kisebb aksihoz 78, míg a nagyobbhoz 114 lóerős teljesítmény társul. Érdekesség, hogy az "olcsó villanyautók" szegmensében megszokott elsőkerék-meghajtással ellentétben ez esetben hátul adja le a teljesítményt a Geely modellje.Egyelőre nem tudni, Európában kapható lesz-e a Geely terméke. Az anyamárka több országban is rendelkezik hivatalos képviselettel a kontinensen - Magyarország ez esetben kivétel. Az viszont már most biztosan kijelenthető, ha kapható is lesz ezen a földrészen a Xingyuan, minden bizonnyal ennél jóval drágább lesz. Hivatalos bejelentés ugyanakkor erről egyelőre nincs.