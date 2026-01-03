Legyőzte a Teslát a BYD!

Új királyt avattak a villanyautó szegmensben

Horváth András , , , ,

A Tesla átadta a világ vezető elektromos járműgyártója címet a kínai BYD-nek a Reuters értesülései alapján.

Talán egy kicsit túlzó is az "átadta" kifejezés, hiszen nem önszántából engedte ki a kezéből a vezető szerepet a Tesla. Ám zsinórban második éve csökkenek az eladásaik, többek között a  növekvő versenynek, az amerikai adókedvezmények lejártának és a márka negatív visszhangjának betudhatóan. Miközben a BYD eladásai világszerte 28%-kal növekedtek - Európában látványosan erősödik a márka - addig a Tesla 8,6 százalékos mínuszban zárt - Európában látványosan gyengülve. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben összesen csak 1,64 millió autót értékesített a Tesla, az egy évvel korábbi 1,79 millióhoz képest. Eközben a BYD 2,26 millió tisztán villanyhajtású autót adott el tavaly.

