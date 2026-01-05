Megalkotta a tökéletes villanyautót a Renault?

Műszaki adatok Összes műszaki adat

Gyakorlat teszi a mestert, de ne mindegy, hogy mennyi idő alatt válik igazán mesterré. A Renault-nál ez aránylag hamar ment. Jól sikerült már az elektromos Mégane is, de aztán picit megijesztett a Scenic, hogy felfelé építkezik majd ez a márka is. Szerencsére gyorsan kapcsoltak és alkottak egy majdnem tökéletes villanyhajtású kisautót. Mert hát az új 5-ös sem tökéletes, hála égnek, mert ha valaki megcsinálná a tökéletes autót, akkor onnantól kezdve mindenki azt csinálná és csak egy autó létezne világon.Na, de kezdjük az elején. Az 5-ös tényleg kisautó, de a szónak a pozitív értelmében. Ahogy a korszakalkotó elődje is kicsi alapterületen nyújtott elegendő utasteret, úgy az új is nagyon hasonló. Nem éri el a négy métert (3,92 m) a kasztni hossza, a tengelytávolsága is "csak" 2,54 méter. Nem nőtt magasabbra 2,5 méternél a szélessége pedig 1,77 méter. Bent mégis bőven van elég hely az első sorban, és igazából hátul sem kínzás felnőttként utazni, de a gyerekeknek aztán végképp elegendő a lábtér és a fejtér is. A csomagtér mérete 326 liter, ami egy kisautótól jó érték, ám sajnos a töltőkábelnek nincs külön rekesze. Szóval a lényeg, hogy ekkora tér mindenképp elegendő, hiszen egy villany kisautó nem a nagy utazásokra termett. Ez a hatótávból is kiderül, ám mielőtt arra rátérnék egy kicsit örvendezek még.Örvendezek, mert rég találkoztam ennyire vidám masinával. Ezt a vidám hangulatot már eleve az "örömteli" arca megalapozza ,de egy óriási easter egg gyűjtemény az autó a magasabb felszereltséggel. Minden oldalán találni valami utalást a méltán népszerű elődjére, illetve büszke a franciaságára is. Erre utalnak a gall kakas motívumok és a francia trikolór is. Aztán oldalról nézve is hozza a sziluett a klasszikus formát ,akad itt 5-ös matrica és a 18 colos felniken is ott az 5-ös szám. Aztán a tetőre is kérhető ilyen motívum, hátul pedig ugyancsak ott van ráadásul a hátsó lámpák kialakítása az egykori Turbo modellt idézi. És ezt még lehet tetézni, hiszen bent folytatódik a geg cunami.Úgy tud bent is játékos maradni az autó, hogy nem romlik az ergonómia. Talán az egyetlen túlzás, hogy az egyébként nagyon jól kézre álló kormánykerék mögött, a jobb oldalon három bajuszkapcsoló is van. Legfelül az irányváltó, középen az ablaktörlő, alul pedig Renault-szokás szerint a hangrendszer "kezelőpultja". Itt akaratlanul is beleakadhat a kezünk olyan bajuszkapcsolóba, amihez nem is akartunk hozzányúlni. Mindenhol máshol viszont példás a kialakítás. Akadnak fizikai gombok, de a Google alapú infotainment is könnyen, mondhatni intuitívan kezelhető a 10,1 colos érintőképernyőn. Szintén említést érdemel a 10,3 colos digitális műszeregység, ami csodaszép grafikával mutatja a fontos adatokat a vezetőnek.A színes burkolatok, a kellemes tapintású anyagok (műanyag, műbőr és szövet egyaránt), a világító feliratok mind-mind hozzájárulnak ahhoz a vidám hangulathoz, amit az Ötös áraszt magából. A rendkívül kényelmes üléseken is az annak idején a Turbóban látott mintázat köszön vissza a kárpitokon, de még a tető négyzethálós kárpitozása is ugyanonnan ismerős. Egyszerűen minden porcikája ad valamit a felhasználónak. Mindig öröm ránézni és beszállni, de ami még fontosabb, hogy vezetni is jó. Végre egy villanyautó, amiben van élet!Mindig szkepticizmussal fogadom azokat az élménybeszámolókat, amik arról szólnak mekkorát autózott valaki egy elektromos autóval. Hogy miért vagyok hitetlen? Nos, nicns mögötte nagy matek. Az élményautózásnak mindig is gátat szab a tömeg, és ez addig így is marad, amíg ebben az univerzumban maradunk az itt adott fizikai törvényszerűségekkel. Tökmindegy, hogy a padlólemezt beterítő akkumulátorral alacsonyan lesz a tömegközéppont, ez önmagában még nem elegendő. A Renault 5-ben még alacsonyabban van, mint a villany-SUV-okban, magyarán közelebb a talajhoz, emellé pedig az üres tömege 1450 kilogramm a nagyobb aksival, ami villanyautóknál könnyűnek mondható.Ez a nagyobb akkumulátor 52 kWh kapacitású, ami papíron 410 km hatótávra elég, de nálam pl. 438 km-ert mutatott teljesen feltöltve. Ám ez leginkább városi használat esetén közelíthető meg. Ha már autópályázunk is vele, akkor jobb, ha 300 kilométer körüli hatótávolsággal számolunk. Továbbra se feledjétek, hogy egy kisautóról beszélünk, szóval úgy vélem nem is igazán szükséges nagyobb hatótáv. Aki ennél többet akar egyhuzamban autózni, már lehet jobban jár egy hibriddel, vagy PHEV-vel. Aki pedig szeret élményautózni, kanyarogni a hegyek között, mindenképp kedvelni fogja az R5-öt. A 150 lóerő és a 245 Nm forgatónyomaték elég arra, hogy sportosan viselkedjen az autó. Százas gyorsulása 8 másodperc, de a rugalmassága sokkal fontosabb, és hát a nyomaték itt is azonnal érkezik. Ennél már csak az enne a jobb, ha a hátsó kerekekre érkezne, de fronthajtással is élvezetes. A kormány pontos, nem túl döglött, így pontosan oda teheted a kanyarcsúcspontokra. A tapadásban társad les za hátul többlengőkaros független felfüggesztés is, szóval kíváncsi leszek mit tud még ehhez hozzáadni az Alpine néven érkező sportváltozat. Mert már most nagyon egyben van a csomag.Vegyes fogyasztása a gyáriak szerint 14,9 kWh/100 km, amit nálam meg is tudott közelíteni. a tesztfogyasztás 15,7 kWh/100 lett. Fontos megemlíteni még, vezetősegédek jól működnek, nem bizonytalanok és nem is tolakodóan szigorúak. A tesztautó magas felszereltségében akad is belőlük bőven, nem túl elszaladó árak mellett. A nagyobb akkumulátorral már 12 899 000 forintért vihető az új Renault 5 E-ECH ELECTRIC, amiből még lejöhet a 3,6 milliós állami támogatás is, ami egyelőre kitart a céges vásárlók számára. Erős ajánlat ez a Renaultól, és már a szalonokban a 4-es, hamarosan jön az új Twingo is, úgyhogy a kisautó kategóriában akár még tarolhat is a francia gyártó.