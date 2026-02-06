Mégsem büntetik meg a franciák a brutális tömegű villany-SUV monstrumokat

Franciaországban évek óta különadót kell fizetniük a kormány szerint túlsúlyos járművek tulajdonosainak, ám az elektromos modellek eddig mentességet kaptak. 2025-ben azonban arról döntött a francia kormány, hogy 2026 nyarától ugyanilyen különadóval sújtja a 2,1 tonnánál nehezebb, elektromos személyautókat is. Végül az utolsó pillanatban megkegyelmeztek az utakat romboló villanymonstrumoknak. A francia kormány a döntést megelőzően hosszasan egyeztetett több autógyártóval, vélhetően ez is befolyásolta a végkifejletet. A hivatalos álláspont szerint az intézkedés hátráltatta volna az elektromos közlekedésre történő átállást, ezért kellett újragondolni a tervezetet. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez csak egy ideiglenes engedmény: nincs garancia arra, hogy 2027-ben is mentességet kapjanak a francia úthálózatot a szükségesnél jobban amortizáló elektromos járművek.