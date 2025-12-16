Néhány titokkal kevesebb a VW villany-Polóról!

Már a világpremier előtt elárulták mekkora teljesítménnyel, hatótávval, illetve akkumulátorral lesz kapható az ID. Polo

Gorzás Gergő 0 , , , , , , ,

Álca alatt járatta meg a Volkswagen a hamarosan bemutatkozó ID. Polót, a fotókkal együtt pedig a részletes technikai specifikációt is ismertette a márka. Íme a legfontosabb részletek!

A 2025-ös Müncheni Autószalon előtt leleplezett álcafóliában vitte az utcára a Volkswagen az ID. Polót, amelynek világpremierjét valamikor 2026-ban ejtik meg. Bemutatásakor ez lesz a wolfsburgi székhelyű márka legolcsóbb tisztán elektromos autója, amelyet majd 2027-ben az ID.EVERY1 koncepcióautó kész változata "előz majd be", ugyanis azt várhatóan 8 millió forint környékén kínálják majd. A nagyjából 10 millió forint környékére pozicionált elektromos modellről nem sokat lehetett eddig tudni, viszont a Volkswagen most először konkrét számokkal állt elő. Már a megjelenéskor háromféle hajtáslánccal lesz elérhető, kivétel nélkül elsőkerék-meghajtással. A két belépő szintű verzió, a 114 lóerős (85 kW) és a 133 lóerős (99 kW) 37 kilowattórás nagyfeszültségű lítium-vasfoszfát akkumulátorral készül, amely DC oszlopon maximum 90 kilowattos töltést tesz lehetővé. Ezzel szemben a legpotensebb ID. Polo teljesítménye 208 lóerő (155 kW) lesz, hacsak nem számoljuk a később érkező ID. Polo GTI-t, amely 223 lóerővel (166 kW) kecsegtet. Ezekben közös az 52 kilowattórás NMC (nikkel-mangán-kobalt) akkumulátor, amely már 130 kilowattos töltést is támogat DC oszlopon. Ebben az esetben a Volkswagen a hatótávra vonatkozóan is közölt adatot. Állításuk szerint akár 450 kilométerre is képes lesz az ID. Polo két töltés között. Dimenzióit tekintve az ID. Polo hossza 4,1 méter, 1,82 méter széles, 1,53 méter magas, míg a tengelytávja milliméterre pontosan 2,6 méter. A csomagtere 435 liter, amely a hátsó ülések ledöntésével 1243 literre módosítható. A tényleges premier várhatóan 2026 késő tavaszán fog megtörténni, biztosan a testvérmodell, a Cupra Raval bemutatója után, mivel a "kis városi villanyautó-család" fejlesztését a SEAT & Cupra végezte, illetve a konszernen belül ők is fogják gyártani. Ennek megfelelően az ID. Polo is a spanyolországi Martorellben készül majd.

