Több mint 265 ezer kilométert tett meg az elektromos Xiaomival, figyeld, mennyit degradálódott az aksi!

Mindössze másfél év alatt közel 266 ezer kilométert futott ez a Xiaomi SU7, meglepő, mennyit romlott az aksi kapacitása

Gorzás Gergő

Hamar nagy siker lett a Xiaomi első autója, a SU7, azonban új típusoknál nagy kérdés, hogyan bizonyítanak a hosszútávú használat során. Egy felhasználó több mint 265 ezer kilométert tett meg saját modelljével, íme a konklúziók!

Bár a Xiaomi egyelőre csak Kínában forgalmazza az autóit, innen Európából is érdemes figyelemmel követni, hiszen a gyártó tervei szerint 2027-től az öreg kontinensen is elérhetőek lesz a SU7. Mivel alig másfél éve kapható az újdonság, így kevés példány rendelkezik magas futásteljesítménnyel, azonban akad köztük egy, amelybe már több mint 265 ezer kilométert tettek. Mindez azt jelenti, hogy a tulajdonos átlagosan napi 600 kilométert közlekedik az autóval. Viszonyításképpen kis túlzással ez olyan, mintha naponta háromszor teljesítette volna a Sopron-Budapest távolságot. Villanyautóknál általánosságban fontos, milyen mértékű a nagyfeszültségű akkumulátor degradációja, azonban új modelleknél még inkább kardinális kérdés. A videóban látott adatok szerint ebből a szempontból is jól vizsgázott a Xiaomi elektromos autója, mivel a vizsgálatok alapján 94,5 százalékos állapotnak örvend a CATL által gyártott 94,3 kilowattórás aksi. Emellett a tulaj arról is beszámolt, hogy a közel 266 ezer kilométer alatt egyszer sem kellett fékbetétet cserélni, mivel a lassulást többségében megoldotta regeneratív fékrendszerrel. Érdekesség, hogy ez a Xiaomi autójában Kinetic Energy Recovery Systemnek hívják, vagyis KERS-nek. A videó Kínában akkora figyelmet kapott, hogy maga a Xiaomi vezérigazgatója, Lei Jun is megosztotta. A tulaj ugyanakkor elmondta, továbbra sem fogja hanyagolni az autóját, tervei szerint három éven belül már 600 ezer megtett kilométernél is magasabb lesz az EV futásteljesítménye.

