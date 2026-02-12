Újabb változás a hazai üzemanyagárakban: péntektől drágább lehet a tankolás!

A csütörtöki árcsökkenés után ezúttal drágulással kell számolni! Mutatjuk, pontosan mennyivel!

Gorzás Gergő

A hét utolsó munkanapján drágulás jöhet a magyar benzinkutakon, vagyis hosszú idő után először áremelkedéssel kell számolni az üzemanyagárakban. Íme a változás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!

Csupán alig észrevehetően módosultak a hazai üzemanyagárak a szerdai bejelentést követően. A gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökkent csütörtökön, viszont mindez a kiskereskedelmi árképzésben gyakorlatilag nem jelent meg, mivel egyetlen forinttal lett olcsóbb, így jelenleg átlagosan 575 forintért lehet hozzájutni - derült ki a Holtankoljak.hu friss kalkulációjából. Ezzel szemben a 95-ös benzin esetében nem történt módosítás csütörtökön, viszont pénteken itt is változással kell számolni. A szakportál beszámolója alapján bruttó 3 forinttal emelkedik a típus beszerzési ára, vagyis ha a kutak ezúttal érvényesítik a módosítást az árképzésükben, akkor a 95-ös benzin literenkénti átlagára 563 forintra módosulhat.

