Újabb változás a hazai üzemanyagárakban: péntektől drágább lehet a tankolás!

Csupán alig észrevehetően módosultak a hazai üzemanyagárak a szerdai bejelentést követően. A gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökkent csütörtökön, viszont mindez a kiskereskedelmi árképzésben gyakorlatilag nem jelent meg, mivel egyetlen forinttal lett olcsóbb, így jelenleg átlagosan 575 forintért lehet hozzájutni - derült ki a Holtankoljak.hu friss kalkulációjából. Ezzel szemben a 95-ös benzin esetében nem történt módosítás csütörtökön, viszont pénteken itt is változással kell számolni. A szakportál beszámolója alapján bruttó 3 forinttal emelkedik a típus beszerzési ára, vagyis ha a kutak ezúttal érvényesítik a módosítást az árképzésükben, akkor a 95-ös benzin literenkénti átlagára 563 forintra módosulhat.