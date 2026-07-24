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Autósvilág hírei 2026. 07. 24.

Egyre több benzinkút kongatja a vészharangot! Már a jövőjük a tét!

Hiába drágul napról napra az üzemanyag, mindez a kiskereskedelemben alig jelenik meg, az egyre komolyabb árszakadék pedig számos benzinkút jövőjét veszélybe sodorta. Tényleg akkora a baj?