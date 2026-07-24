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Autósvilág hírei 2026. 07. 24.

Kitilthatják a Mercedes autóit a világ egyik legnagyobb autópiacáról!

Aligha fogja meglépni a világ egyik legnagyobb országa a tényleges tiltást, viszont egy nemrég elfogadott törvényjavaslat erre lehetőséget adhat. Mutatjuk, mi áll az abszurd helyzet hátterében!