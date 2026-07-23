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Autósvilág hírei 2026. 07. 23.

Európában is bemutatkozott az ex-Ferrari formatervező kínai autója!

Régiónkban is értékesíti majd az Xpeng az L03-at, amelyet az a JuanMa Lopez tervezett, aki többek között a Ferrarinál, a Lamborghininél és az Audinál is megfordult. Milyen lett a végeredmény? Máris mutatjuk!