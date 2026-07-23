Szakít a hagyományokkal a Range Rover! Ilyen lesz az új autójuk!

A Range Rover egészen mostanáig kivárt az első tisztán elektromos autója piacra dobásával, a GT viszont nemcsak emiatt számít formabontónak a márka életében. A jelenlegi modellpaletta ötödik tagja ugyanis nem egy klasszikus SUV lesz, hanem egy kupésabb megoldás, amelyet egyelőre csak álcafóliában mutatott meg a gyártó.Az utastér ezzel szemben sokkal inkább idézi az eddigi Range Rovereket, viszont első ránézésre jóval kevesebb fizikai gomb lesz a GT-ben. A két képernyő persze továbbra is adott: a kétküllős kormány mögött egy egészen apró, elnyújtott digitális műszeregység, míg középen egy jókora multimédiás érintőképernyő, amely gyakorlatilag kisajátítja a műszerfal közepét.A hajtásláncról egyelőre nem sokat árult el a márka, azt viszont kiemelték, a GT-nek az EMA platform adja majd az alapját. Kezdetben kizárólag akkumulátoros elektromos szisztémával lesz kapható, ám a későbbiekben a tervek szerint full hibridként is piacra dobják. Jelenleg a fejlesztési program végső közúti tesztjei zajlanak, így vélhetően a világpremier már nincs messze, ám egyelőre csak annyit közöltek, hogy az év későbbi szakaszában újabb részleteket árulnak majd el, így a bemutató pontos dátuma most még nem nyilvános.