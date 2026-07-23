Hivatalos: ekkor mutatkozik be Magyarországon a Geely új autója!

Augusztus 10-15. között rendezik az idei évben a Sziget Fesztivált, amelynek keretében a Geely Magyarországon is bemutatja Kína legkelendőbb autóját, az E2-t – jelentette be a márka. A gyártó nem csak egy emelvényt sajátított ki, a fesztiválozók az esemény több pontján is találkozhatnak majd az autókkal, sőt, a Geely a VIP-részlegen külön területet foglalt le (Main Stage VIP by Geely), ahol három E2 is lesz: kettő a VIP-bejáratoknál, egy pedig a központi részen. A márka tájékoztatása szerint a hazai premiert is itt fogják tartani 13-án.A fesztiválozóknak érdemes lesz keresni a Geely autóit, ugyanis komoly nyereményekkel gazdagodhatnak. A vadonatúj, tisztán elektromos E2 mellett a plug-in hibrid STARRAY EM-i és a szintén villanyos E5 modelleket is bemutató Geely Chill Zone látogatói között minden nap két VIP ‘jegy-upgrade’ kerül kisorsolásra. A reménybeli nyerteseknek nincs más teendőjük, mint bekövetni a Geely Magyarország Instagram csatornáját, és posztolni egy szelfit a megfelelő hashtaggel. A legszerencsésebb fesztiválozó számára pedig a zenei kaland a Geelyvel a Sziget után is folytatódik: ha valaki akár a Main Stage VIP by Geely, akár a Geely Chill Zone területén a hostesseknél regisztrál, két fő részére szóló jegyet nyerhet a Pitbull november 18-i, bécsi koncertjére. A márka szállásról is gondoskodik, az utazáshoz pedig biztosít egy Geely E2-t.