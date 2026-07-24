Autósvilág hírei2026. 07. 24.
Leuralták a PHEV-ek piacát a kínaiak! Ezekből fogyott a legtöbb Európában!
Idén júniusban kiváltképp jól teljesítettek a kínai PHEV-ek Európában, ugyanis a top 10-ben 5 olyan típus is található, amelyek így vagy úgy, de az ázsiai országhoz köthetőek. Íme a friss számok!
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|Modell
|2026 június
|2025 június
|Változás (db)
|Változás (%)
|1
|BYD Atto 2
|10 402
|0
|10 402
|0,0%
|2
|BYD Seal U
|7 920
|6 253
|1 667
|26,7%
|3
|VW Tiguan
|5 039
|6 185
|-1 146
|-18,5%
|4
|Jaecoo 7
|4 853
|2 793
|2 060
|73,8%
|5
|Volvo XC60
|4 043
|3 151
|892
|28,3%
|6
|Mercedes GLC
|3 709
|3 634
|75
|2,1%
|7
|Ford Kuga
|3 423
|3 343
|80
|2,4%
|8
|BMW X1
|3 270
|3 953
|-683
|-17,3%
|9
|MG HS
|3 242
|2 875
|367
|12,8%
|10
|Audi A5, S5
|3 116
|582
|2 534
|435,4%
|Összesen
|138 921
|111 269
|27 652
|24,9%
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