Tovább drágul az üzemanyag: vajon a kutak még ezt is benyelik helyettünk?

Pénteken ismét felfelé mozdulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Fontos azonban megjegyezni, hogy az előző három áremelkedés a kiskereskedelmi árakra alig volt hatással: az elmúlt napokban a benzin beszerzési ára 21 forinttal drágult, ám az átlagárak mindösszesen 2 forinttal emelkedtek, míg a gázolaj esetében 27 forintos nagykereskedelmi áremelkedés ellenére csak 3 forinttal nőtt az átlagár. Ennek fényében nehéz megjósolni, hogy holnap mennyiért tankolhatunk majd, egyelőre csak annyi biztos, hogy jelenleg egy liter 95-ös benzinért átlagosan 597 forintot, míg ugyanennyi gázolajért átlagosan 618 forintot kell fizetni a hazai töltőállomásokon.