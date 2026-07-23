Autonavigator.hu
Autósvilág hírei2026. 07. 23.

Tovább drágul az üzemanyag: vajon a kutak még ezt is benyelik helyettünk?

A nagykereskedelmi árak tegnapi emelkedése sem jutott el a fogyasztókig, a drágulás azonban pénteken is folytatódik.

N
Németh Kornél
Betűméret18 px
⏱️ kb. 1 perc olvasás
Pénteken ismét felfelé mozdulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Fontos azonban megjegyezni, hogy az előző három áremelkedés a kiskereskedelmi árakra alig volt hatással: az elmúlt napokban a benzin beszerzési ára 21 forinttal drágult, ám az átlagárak mindösszesen 2 forinttal emelkedtek, míg a gázolaj esetében 27 forintos nagykereskedelmi áremelkedés ellenére csak 3 forinttal nőtt az átlagár. Ennek fényében nehéz megjósolni, hogy holnap mennyiért tankolhatunk majd, egyelőre csak annyi biztos, hogy jelenleg egy liter 95-ös benzinért átlagosan 597 forintot, míg ugyanennyi gázolajért átlagosan 618 forintot kell fizetni a hazai töltőállomásokon.
G

Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.

#benzin #drágulás #emelkedés #gázolaj #üzemanyag #üzemanyagár

Ajánlott cikkek

üzemanyagár

Itt az újabb üzemanyagár-emelés, ám a kutakon még a tegnapi sem érződik!

Már mindkét üzemanyag drágább, mint a korábbi védett ár! Újabb áremelés jöhet!

Már mindkét üzemanyag drágább, mint a korábbi védett ár! Újabb áremelés jöhet!

Vajon ezúttal már tényleg a korábbi védett ár fölé drágulnak az üzemanyagok?

Vajon ezúttal már tényleg a korábbi védett ár fölé drágulnak az üzemanyagok?