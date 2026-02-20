50 km/h lett volna a megengedett, mutatjuk, mennyivel mérték be a Mercit!

A sebességhatár kétszeresét is átlépte az öreg Mercedes sofőrje: ekkora összegről kapott csekket!

Németh Kornél 0 , , , , , ,

Nem érdekelte a sofőrt a sebességkorlátozás, remélhetőleg a bírság és a büntetőpontok hatására sikerül szabályosan közlekednie a jövőben.

Ádánd belterületén szűrtek ki az egyenruhások egy Mercedes-Benz E-osztályt, amelynek sofőrje fittyet hányva a szabályokra, a megengedett 50 km/h helyett 101 km/h-val száguldott át a településen. A fotón is jól látszik, hogy egy viszonylag keskeny, akadályokkal körülvett, forgalmas útszakaszon történt az eset. A felelőtlen manőver nem maradt következmények nélkül: a sofőr „jutalma” egy 140 ezer forintos közigazgatási bírság és 6 büntetőpont lett. A Somogy vármegyei egyenruhások az eset kapcsán kiemelték: a sebességtúllépés az egyik legfőbb baleseti forrás. A fizika törvényeit nem szabad semmibe venni, a korlátokat pedig nem véletlenül találták ki – egy hirtelen lelépő gyalogos vagy egy váratlan akadály előtt ilyen tempónál már esély sincs a megállásra.

You May Also Like

Egyetlen nap alatt 47 gyorshajtó Veszprém vármegyében: íme a legkomolyabb!

Németh Kornél 0

Hiába a kereszteződés előtt letámasztott rendőrautó, fékezés nélkül hajtott át a piroson!

Gorzás Gergő 0

Olyan gyorsan ment az M2-es BMW-vel, hogy a traffi is alig tudta lefotózni!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?